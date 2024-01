3 ianuarie, ziua în care Pământul se află la distanța cea mai mică de Soare

În fascinanta sa călătorie cosmică, Pământul ne oferă un spectacol astronomic deosebit în data de 3 ianuarie 2024, când atinge punctul cel mai apropiat față de Soare, numit periheliu. Acest eveniment marcant în calendarul cosmic aduce cu sine o serie de aspecte interesante și oferă o oportunitate de a înțelege mai bine mișcarea de revoluție a planetei noastre.

Pământul își parcurge orbita în jurul Soarelui pe o traiectorie eliptică, iar această călătorie durează aproximativ 365 de zile, 6 ore, 9 minute și 10 secunde. Desigur, această perioadă cunoscută sub denumirea de an solar nu este un simplu drum circular, ci mai degrabă o elipsă. Forma eliptică a orbitei Pământului determină variații în distanța sa față de Soare pe parcursul unui an.

Excentricitatea orbitei Pământului, un parametru astronomic ce măsoară gradul de deformare față de o orbită circulară perfectă, este de aproximativ 0.016711. Aceasta indică o orbită aproape de forma unui cerc, totuși, influențele gravitaționale ale altor corpuri cerești, în special Luna, pot cauza variații minore în această excentricitate.

La periheliu, în data de 3 ianuarie 2024, Pământul va atinge cea mai mică distanță față de Soare în acest an, adică aproximativ 147.100.632 de kilometri. În contrast, la afeliu, pe 5 iulie 2024, se va afla la cea mai mare distanță de Soare, aproximativ 152.099.968 de kilometri. Această diferență de aproximativ 5 milioane de kilometri în distanță ilustrează cât de dinamică și variabilă este călătoria Pământului în spațiul cosmic.

Termenii “periheliu” și “afeliu” derivă din greaca veche, semnificând “lângă Soare” și, respectiv, “departe de Soare”. Acești termeni reflectă starea extremă a distanței dintre Pământ și Soare în punctele lor respective din orbită.

Desigur, o întrebare adesea pusă este legată de influența distanței față de Soare asupra formării anotimpurilor. Contrar unei concepții răspândite, anotimpurile de pe Pământ nu sunt determinate de apropieri sau depărtări semnificative de Soare. Ele sunt, în schimb, influențate în principal de înclinația axei de rotație a Pământului. Cu alte cuvinte, schimbările în lungimea zilelor și noptilor sunt mai degrabă rezultatul poziției axei de rotație față de planul orbitei, decât de distanța față de Soare.

Cu toate acestea, observarea și înțelegerea fenomenelor asociate cu periheliul aduc oamenii de știință și pasionații de astronomie într-o continuă explorare a mecanismelor complexe ale mișcării planetare. Distincția dintre periheliu și afeliu nu doar oferă o perspectivă asupra diversității orbitei Pământului, ci și subliniază frumusețea și complexitatea dansului cosmic al sistemului nostru solar.

Astfel, în data de 3 ianuarie 2024, putem contempla cu admirație apropierea noastră efemeră de sursa noastră de lumină și căldură – Soarele. O ocazie de a ne conecta cu măreția universului și de a aprecia complexitatea mișcării planetei pe care o numim acasă.