241 locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European

Austria – 5 locuri de muncă pentru: tehnician productie;

Belgia – 15 loc de muncă pentru: dulgher/tamplar/inginer (manager asamblari.manager echipa);muncitor necalificat in agricultura (pentru recoltarea de capsuni); tehnician retele de comunicatii; macaragiu; electrician tensiune medie; electrician iluminat stradal;

Danemarca – 25 locuri de muncă pentru: tehnician industrial; sudor;

Finlanda – 34 locuri de muncă pentru: medic generalist (servicii de garda); asistent medical autorizat; medic generalist;

Germania – 29 locuri de muncă pentru: tehnician in mecatronica auto(carosier auto); muncitor in productie; tehnician service; mecatronist; lucrari in productie – procesare produse din carne; tehnician electronist; fizioterapeut;

Letonia – 30 locuri de muncă pentru: sudor;

Norvegia – 53 locuri de muncă pentru: bucatar; supraveghetor ferma; muncitor acvacultura; vulcanizator;

Spania – 50 locuri de muncă pentru: lucratori in agricultura (cules fructe rosii);