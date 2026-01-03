2026 e „Anul Nadia Comăneci”. Va fi oare și anul Complexului Sportiv Național „Nadia Comăneci” de la Onești?

În anul în care se celebrează jumătate de secol de la primul zece din istoria gimnasticii reușit de „Zeița de la Montreal”, conducerea CSM Onești speră ca proiectul de 24 de milioane de euro prin care complexul sportiv ce include, printre altele, sala de gimnastică, sala de haltere, hotel, cantină și muzeu să primească undă verde din partea Guvernului. „Ar fi un gest de respect față de istoria Leagănului gimnasticii românești”, a concluzionat directorul clubului oneștean, Ingrid Istrate

3, 2, 1! Numărătoarea inversă s-a încheiat. Am intrat în noul an. Iar 2026 este „Anul Nadiei Comăneci”. În mod oficial. Proiectul prin care se celebrează 50 de ani de la performanța olimpică de legendă a „Zeiței de la Montreal” a fost votat de Senatul României pe data de 14 mai 2025 și de Camera Deputaților pe 11 iunie 2025.

„Pe 18 iulie 2026 se împinesc 50 de ani de când Nadia Comăneci a intrat în istoria sportului mondial, prin primirea punctajului de 10 la o ediție a Jocurilor Olimpice, fiind prima gimnastă care a primit un zece perfect (compus din șapte note de 10), care a dat afișajele electronice peste cap și a stabilit un record absolut” a motivat Senatul inițiativa care face din 2026 un an aflat sub semnul de aur al sportivei născute pe 12 noiembrie 1961 la Onești.

„Abia aștept să sărbătorim multe lucruri istorice și să revăd pe toată lumea”, a fost mesajul Nadiei la cumpăna dintre ani. Și tocmai pentru noul an este, în mod oficial, „Anul Nadia Comăneci”, el poate fi și anul Complexului Sportiv Național „Nadia Comăneci” din Onești.

Despre ce este vorba? Despre reabilitarea întregii baze de pregătire a CSM Onești în conformitate cu un proiect în valoare totală de 24 de milioane de euro depus la Compania Națională de Investiții. În momentul de față, baza sportivă în care Nadia și-a început și desăvârșit drumul spre performanțele sale de legendă, printre care și cele șapte note de zece obținute la Olimpiada de la Montreal, din 1976, întâmpină probleme mari de funcționare.

Mari de tot! Iar proiectul care așteaptă acum să primească undă verde din partea Guvernului are menirea de a face din această bază un complex pe măsura numelui Nadiei.

„Nu întâmplător am ales denumirea de Compexul Sportiv Național «Nadia Comăneci». Un sponsor a acoperit toate cheltuielile realizării proiectului. Fără niciun ajutor din partea statului. Acum, speranțele noastre este ca Statul român să facă un cadou de preț Nadiei în «Anul Nadia Comăneci», iar proiectul să fie transpus în realitate. Numai și numai la asta mă gândesc. Și e acum ori niciodată!”, a declarat directorul CSM Onești, Ingrid Istrate, care a detaliat: „Proiectul este unul amplu.

Nu este vorba doar de simpla reabilitarea a sălii de gimnastică Nadia Comăneci în care s-a pregătit lotul olimpic al Românie în anii 70 și a sălii de haltere Vasile Pușcașu, care a dat singura halterofilă din România medaliată la Jocurile Olimpice, Mihaela Cambei.

În plan figurează sala de gimnastică, anexa sălii, terenurile de tenis, sala de atletică grea , vestiarele și sediul administrativ. Microhotelul și cantina sunt propuse pentru demolare, urmând a se construi trei corpuri noi respectiv spații de cazare/ recuperare sportivi și antrenori, sală de antrenament pentru haltere și vestiarele aferente, un muzeu, o sală de conferințe și spații anexe, iar corpul administrativ se va reconfigura”. Prin urmare, așa cum aminteam, un complex de anvergura Nadiei Comăneci.

„Avem convingerea că într-un an de o asemenea însemnătate, Guvernul va face totul pentru ca orașul Nadiei să beneficize de Complexul Sportiv Național «Nadia Comăneci».

În felul acesta, nu ar aduce bucurie doar unei clipe, ci ar schimba destine. Ar face fericiți sute, mii și generații întregi de copii care visează să devină campioni. Ar fi un cadou cu valoare pe termen lung, o adevărată gură de oxigen pentru sportul românesc și, totodată, un gest de respect față de istoria Leagănului gimnasticii românești”, a întărit Ingrid Istrate.

Acum, în anul oficial al Nadiei, mingea se află în terenul Guvernului. Și, așa cum titra și jurnalista Europei Libere, oneșteanca Anca Grădinaru, avem de-a face cu o cursă contra cronometru. Iar numărătoarea inversă a început. 3, 2…