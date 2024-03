1935: Orașul Bacău trăiește sub teroarea unui bandit minor, în vârstă de 15 ani

— Cazul senzațional semnalat autorităților. —Zeci de lovituri date înstare de demență. — Spărgătorul minor amenință cu incendierea târgului — Panică în rândurile cetățenilor —

Autoritățile din Bacău sunt preocupate de un caz unic in felul său, prin faptul că nu pot ști dacă se află în fața unui dement precoce sau a unui abil și periculos bandit minor. Cazul minorului Pruteanu Vasile e într’adevăr extraordinar.

Contra lui s’au primit la Parchetul Bacău șase reclamații colective, semnate de numeroși comercianți și agricultori din diferite târguri din Moldova între care Pungești—Vaslui, Colonești—Tecuci și Gloduri—Bacău.

Sistemul de a opera a lui Pruteanu e destul de ingenios, bineînțeles dacă se va dovedi că e într’adevăr „sistem“ și nu un caz piologic.

In stare demență, minorul se aciuiește în diferite târguri, unde atrăgându-și compătimirea oamenilor e privit ca inofensiv. Sub masca inofensivităței periculosul minor, in etate numai de 15 ani, se furișează în casele și prăvăliile locuitorilor, furând mărfuri și bani.

Actualmente operează in târgul Gloduri din județul Bacău, unde a dat lovituri la prăvăliile comercianților H. Schild, A. M. Herșcovici, V. Zaidemberg etc.

Interesant e că in ultimul timp, dementul a amenințat că va incendia târgul. Înspăimântați, locuitorii au cerut imediate arestare a banditului sau eventuala lui internare într’un ospiciu de nebuni. Până atunci ei trăesc sub teroarea amenințiri dementului, așteptându-se din moment în moment să-și vadă gospodăriile incendiate.

Ziarul Lumea – Iași, 7 ianuarie 1935