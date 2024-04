1930 – EXPLOZIE LA SONDELE DIN SOLONȚ-BACĂU

6 lucrători ucişi şi 8 grav răniţi

BACAU, 7. — Parchetul din localitate a fost anunţat telefonic despre o mare nenorocire întâmplată la sondele de petrol Solonţ din apropierea oraşului. Sonda No. 28 făcând erupţie pe neaşteptate, a izbucnit atât de puternic încât explozia a ucis patru lucrători ce se aflau in apropiere şi a rănit grav pe alţi 10. Iată numele morţilor: Neculae Comănescu, Dumitru Condet, Panait Oprea şi Iacov.

In ultimul moment aflăm că doi dintre răniţi au încetat deasemeni din viaţă astfel că numărul mortilor se urca la 8. Dl prim procuror Mina Gorovei a plecat imediat la Solonţ pentru anchetă.

NOUI AMĂNUNTE BACĂU, 7. In legătură cu marea nenorocire de la sondele Solonţ, mai putem da următoarele amănunte: Sonda No. 28 aparţinând soc. Danub-Oil urma să fie pusă in funcţiune.

In acest scop s’a încărcat torpila cu 120 kgr. dinamită, pentru străbaterea straturilor petrolifere. Când totul a fost gata, din motive ce nu s’au putut încă preciza, torpila a făcut explozie la suprafaţă, ucigând după cum am arătat şase oameni şi rănind pe numeroşi alţii. Iată numele răniţilor ce au putut fi identificaţi până acum: Teodor Lungu, Mihail Puşcălău, Neculae Lazăr, IonPropteianu, Constantin I. Cozmănescu.

Acesta din urmă este atât degrav rănit încât se crede că nu va scăpa nici el cu viaţă.

Dimineața, 9 martie 1930