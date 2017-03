Sport Zece cu plus U Cluj- Știința Bacău de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Voleibaliștii Științei Bacău au un parcurs foarte bun și în play-out, dovadă stând și victoria de trei puncte repurtată etapa trecută, contra Dejului. Ajunsă la zece puncte față de U Cluj, ocupantă celui de-al doilea loc retrogradabil, gruparea antrenată de Cornel Păduraru și Eusebiu Țurcanu speră să-și majoreze avansul după meciul direct de azi, de la Cluj. „Avem toate motivele pentru a spera într-un rezultat bun”, a declarat antrenorul Păduraru. Recuperați după accidentările suferite, cei doi „universali” ai Științei, Csoma și Sărăcuțu au făcut deplasarea la Cluj, chiar dacă utilizarea lor se află sub semnul întrebării. Programul celorlalte meciuri din etapa a 24-a: VCM Piatra Neamț- Unirea Dej, Explorări Baia Mare- VC Caransebeș. Clasament play-out: 7) Explorări Baia Mare 31p., 8) VC Caransebeș 27p., 9) Știința Bacău 25p., 10) Unirea Dej 17p., 11) U Cluj 15p., 12) VCM Piatra Neamț 5p. 0 SHARES Share Tweet

