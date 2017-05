Actualitate Zborurile de pe Aeroportul Bacău nu au fost afectate de greva ROMATSA de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Pe Aeroportul Bacău, aeronavele au aterizat și au decolat normal, astăzi, nefiind afectate de greva controlorilor de trafic aerian de la ROMATSA. Ultimul avion a sosit de la Milano-Bergamo, fiind programat să aterizeze la ora 13, și a respectat orarul. În continuare sunt programate o decolare către Roma-Fiumicino la ora 14,30, o aterizare de la Roma-Fiumicino pentru ora 19,30 și o decolare spre Liverpool, la ora 21.10. Nu sunt date, deocamdată, că acestea ar putea avea întârzieri. Până la următoarele notificări, pasagerii sunt sfătuiți să se prezinte la Aeroport cu două ore înainte de ora decolării avionului, ca de obicei. 0 SHARES Share Tweet

