Conform dictonului latin „minte sănătoasă în corp sănătos”, orice persoană care alege să pună sănătatea pe primul loc, alege să aibă o alimentaţie sănătoasă, se odihneşte suficient şi face mişcare regulat. Pentru a ne menţine în formă, avem nevoie de un stil de viaţă sănătos. Acesta include fără a negocia cele menţionate mai sus. Spuneam altădată că „suntem ceea ce mâncăm”. Un corp armonios se regăseşte întotdeauna într-un stil de viaţă echilibrat. Fizicul mereu a fost considerat un factor important în ceea ce priveşte interacţiunea umană şi în dobândirea unei cărţi de vizită care să ne deschidă porţile cu uşurinţă către dezvoltarea personală. O gândire limpede care se bazează întotdeauna pe logică, este rezultatul stilului de viaţă care include cele trei componente: alimentaţie sănătoasă, odihnă adecvată şi mişcare fizică. Forma corpului este diferită de la o persoană la alta în funcţie de înălţime, greutate(grosimea oaselor, masa musculară şi stratul de ţesut adipos), sex şi vârstă. Structura corporală reprezintă proporţia dintre ţesutul gras şi cel muscular, raportat la greutatea totală şi la înălţime, fiind importantă în menţinerea unei condiţii fizice optime. Determinarea diferitelor aspecte ale structurii corporale poate fi obţinută prin calculul indicelui de masă corporală. Indicele de masă corporală este un indicator care se referă la raportul optim între greutatea corporală(în kg) şi înălţimea persoanei respective(în m), putându-se face aprecieri referitoare la calitatea corpului din punct de vedere al greutăţii ideale. În cazul obezităţii androide, excesul de greutate se datorează excesului de ţesut adipos şi nu de muşchi sau retenţiei de apă. Obezităţii îi corespunde un indice de masă corporală( IMC)>30, obezitate morbidă>40. Există mai multe tipuri de obezitate: androidă, ginoidă, hiperplazică şi hipertrofică. Obezitatea androidă, pe lângă problemele multiple de sănătate, din punct de vedere emoţional ne încarcă cu energii negative greu de gestionat. Dacă în trecut, acest tip de obezitate (grăsimea este distribuită asimetric în partea superioară a corpului, în special pe abdomen şi torace ) era mai des întâlnit la bărbaţi decât la femei, astăzi putem spune că numărul femeilor a crescut semnificativ şi problemele de sănătate în aceeaşi măsură. Aproape că nu mai facem diferenţa între un corp armonios, delicat de femeie şi un corp asimetric , masculinizat. Distribuţia grăsimii în partea superioară a corpului, cu membre relativ subţiri şi guşă, reprezintă inesteticul corpului de femeie. Indicatorul de obezitate androidă este raportul dintre circumferinţa taliei şi cea a şoldurilor. Adesea vedem oameni cu picioare slabe dar care au guşă şi o burtă voluminoasă , inestetică chiar şi în rândul tinerilor. Foarte des aud „Eu nu sunt gras,am doar burtă”. Fără să conştientizeze multiplele probleme care pot apărea ei uită că această grăsime abdominală nu este inertă ci produce substanţe în măsură să activeze procese inflamatorii. Aceste procese inflamatorii cauzează formarea şi dezvoltarea de plăci de grăsime pe artere şi în plus favorizează creşterea diabetului şi a glicemiei. Un mod foarte simplu de a identifica o persoană suprapoderală (expusă la riscul unor boli asociate obezităţii) este măsurarea circumferinţei abdominale; dacă aceasta este de 94-102 cm pentru bărbaţi şi de 80-88 cm pentru femei înseamnă că subiecţii în cauză se confruntă cu un exces de grăsime abdominală chiar dacă indicele de masă corporală este normal. Ce sfaturi recomand pentru a combate grăsimea abdominală? Recomandarea principală ar fi să se apeleze la un specialist dietetician, deoarece alimentaţia trebuie echilibrată nutriţional şi caloric în funcţie de greutate şi nevoi metabolice. Se vor face analize medicale atât la începutul tratamentului cât şi pe parcurs. Concomitent cu îndrumarea nutriţională, recomand şi consultarea unui terapeut în tratamente corporale când specialistul în cauză nu deţine dublă pregătire. Pentru a combate grăsimea abdominală, recomand o alimentaţie cu un factor glicemic scăzut (o cantitate controlată de carbohidraţi- zahăr şi făină). Dieta mediteraneană(bogată în legume), fără cereale şi produse rafinate şi fără dulciuri este optimă atunci când starea de sănătate permite acest lucru. Introduceţi la fiecare masă un aliment cu indice glicemic scăzut: legume şi multă verdeaţă. O salată din crudităţi şi mult pătrunjel verde cu o lingură de suc de lămâie reduce impactul pe care îl are zahărul în corp. De preferat să consumăm doar cereale integrale, fibre, quinoa, orezul basmati, care au un indice glicemic scăzut. Nu se va apela niciodată la o dietă strictă! Se vor scoate alimentele bogate in acizi graşi saturaţi(unt, smântână,etc) şi acizi graşi nesaturaţi( margarină). Se va instrui persoana (pacientul) în cauză pentru a pregăti în mod corect hrana (fără a folosi prăjeli, rântaş etc). Alcoolul ar trebui exclus pe tot parcursul tratamentului! Recomand terapii psihologice pentru motivaţie şi încurajare. Exerciţiile fizice abdominale sunt nerecomandate deoarece nu ajută deloc! Mai sus menţionam despre tratamentele corporale. Sunt foarte multe tratamente corporale (folosindu-se aparatură medicală de ultimă generaţie) care ajută mult persoanele aflate în imposibilitatea de a rezolva singuri problema obezităţii în cauză. Aceste proceduri înlocuiesc chirurgia estetică. Detoxifierea, drenajul limfatic, sunt vitale în procesul de slăbire. Reducerea adipozităţii, efectul anticelulitic, fermitatea, sunt beneficii ale acestor tratamente. Folosirea nămolului, algelor marine prin împachetare, loţiunile care conţin esenţe de origine vegetală cum ar fi: Cafeina, Iedera, Mesteacănul, Uleiul esenţial de Lavandă, Rozmarinul, Salvia, Laurul, etc sunt eficiente în obţinerea rezultatelor sigure. Atunci când eşti sănătos ai foarte multe dorinţe, dar când eşti bolnav doar una: să-ţi recapeţi sănătatea! Ideal ar fi să nu ajungem în această situaţie niciodată! Prevenţia este cea mai bună metodă pentru a-ţi păstra sănătatea. Să ai grijă de trupul şi sufletul tău! Trupul şi sufletul, pentru a funcţiona la parametri normali, trebuie să formeze un tandem perfect. Normalitatea face parte din obişnuinţa de zi cu zi. Extremele ar trebui evitate. ALEGE SĂ FII SĂNĂTOS, CU UN CORP ARMONIOS, UN SUFLET CURAT ŞI O MINTE LIMPEDE! Carmen Barcan, terapeut 0 SHARES Share Tweet loading...

