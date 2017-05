Educatie UniversiDay la Colegiul „Ferdinand I” de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Astăzi, 19 mai, la Colegiul Național „Ferdinand I” s-a desfășurat proiectul UniversiDay. Evenimentul este un târg expozițional unde elevii au putut afla de la cei peste 12 expozanți despre oportunitățile de studiu la nivel academic, precum și despre ce poți face în afara orelor de curs. Grupul „EDUCATIVA” a decis ca anul acesta să vină la noi în liceu alături de partenerii lor pentru a oferi elevilor din clasele a X-a și a XI-a răspunsuri la o gamă variantă de întrebări precum: „Ce voi face pe viitor? Cum să aleg ce vreau să fac? Ce facultate să urmez?” . Proiectul are mai multe categorii : studii în România și în străinătate, oportunități de voluntariat și dezvoltare profesională, programe de consiliere educațională. La final, elevii au avut posibilitatea să participe la un workshop susținut de un consilier UNIVERSALIO, care îi ajută pe cei interesați să se înscrie la orice facultate din lume, construind o aplicație cu adevărat competitivă. La reușita evenimentului a contribuit echipa formată din prof. Nicu Vasile Harasemciuc – dir., prof. dr. Nicoleta Zărnescu – dir. adj., Mihaela Savin – consilier educativ și Florina Opincariu psiholog școlar. 1 of 4 2 SHARES Share Tweet

