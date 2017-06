Un băcăuan cu antecedente penale, condamnat în Germania pentru trafic de substanţe narcotice, a primit o nouă pedeapsă după ce a vândut în Bacău etnobotanice. Bărbatul are de executat în sistem de detenţie 3 ani de închisoare, condamnare dispusă de Tribunalul Bacău şi menţinută în apel. În urmă cu trei ani, Tribunalul Amtsgericht Geilenkirchen din Germania l-a condamnat pe I.C.C. la pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare, cu suspendare, pentru comiterea infracţiunii de introducere pe teritoriul Germaniei de substanţe narcotice (1000 tablete Ecstasy). La această pedeapsă s-a adăugat condamnarea pentru trafic de etnobotanice, de 1 an şi 4 luni închisoare. Instanţa a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei primite în Germania, iar pedeapsa rezultantă este de 3 ani închisoare. Băcăuanul este acuzat că, în perioada ianuarie – aprilie 2015, a cumpărat de la o reţea ce activa în Oradea substanţe cu efecte psihoactive. Membrii acestei grupări aveau deschis un site de unde puteau fi cumpărate etnobotanice. Persoanele interesate plasau comenzile pe site, iar produsele erau livrate ulterior de membrii reţelei, în special prin intermediul Poştei Române. O adresă depusă la dosar de Compania Naţională Poşta Română arată că în numai trei luni, I.C.C. a fost destinatarul unui număr de 17 colete expediate de gruparea din Oradea. Etnobotanicele au fost distribuite apoi la consumatori din municipiul Bacău, la preţul de 20 lei/doza. „Mergeam la acesta de aproximativ 3 ori pe săptămână, cheltuind în acest mod 200 – 250 lei pe săptămână. Consumam singur această substanţă punând-o într-o ţigară.” – consumator din Bacău 0 SHARES Share Tweet

