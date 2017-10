În acest weekend se desfășoară la Brașov ediția 2017 a Campionatului Național de Clase al României, o competiție la care și-au dat întâlnire peste 800 de perechi (1600 de sportivi) de la toate cluburile din țară. Bacăul este prezent la acest eveniment cu un număr considerabil de sportivi de la CDS Adamas, care după prima zi de întreceri au reușit să câștige un titlu de vicecampioni naționali prin perechea Matei Teodoru – Ramona Strîmbei la categoria de vârstă 14-15 ani, Clasă C – standard. La aceiași categorie, în finală a dansat și perechea Robert Rotaru – Maria Miron care s-a clasat pe locul V. Un alt rezultat notabil este locul IV înregistrat de perechea Mario Ipate – Maria Renchez, finaliști la categoria de vârstă 16-18 ani, Clasă C standard. Și nu în ultimul rând, perechea Ștefan Ciută – Teodora Agerasimoaie, clasată pe locul VI în finala categoriei 12-13 ani, Clasă Hobby. Competițiile Campionatului Național de Clase al României continuă duminică, 22 octombrie. 3 SHARES Share Tweet loading...

