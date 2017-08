La data de 27 august a.c., în jurul orei 07.30, poliţiştii Biroului Rutier Bacău au efectuat cercetări pentru a stabili împrejurările producerii unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Din verificări s-a stabilit că un tânăr de 21 de ani, din comuna Iteşti, în timp ce conducea un autoturism pe Calea Moldovei, la intrarea în staţia de alimentare cu carburant, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a intrat în coliziune cu o pompă de distribuţie a carburanţilor provocând pagube materiale. Conducătorul auto a refuzat testarea cu aparatul etilotest, precum şi recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Totodată, acesta avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei şi conducerea pe drmurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce. 2 SHARES Share Tweet

