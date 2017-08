La data de 26 august a.c., în jurul orei 20:00, polițiștii au fost sesizați despre faptul că un bărbat a fost victima unui accident rutier, produs pe drumul sătesc din comuna Buciumi. Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că un bărbat de 51 de ani, din comună, care circula cu un moped neînmatriculat pe drumul sătesc, a pierdut controlul volanului în curbă la dreapta, s-a dezechilibrat şi a căzut în sanţul de pe partea stângă a părţii carosabile. În urma accidentului, mopedistul a fost transportat la Spitalul Municipal Oneşti, necesitând internarea. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,93 mg/l alcool pur in aerul expirat. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice şi conducere a unui vehicul neînmatriculat. 0 SHARES Share Tweet

