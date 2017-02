Curtea de Apel Bacău a dat, astăzi, condamnările în dosarul de mită în care au fost trimişi în judecată S.M.A., ofițer de poliţie în cadrul Biroului 6 de Poliţie Rurală din comuna Traian, la momentul săvârşirii faptei, şi T.D.C., avocat în cadrul Baroului Bacău. S.M.A. a fost condamnat la 2 ani şi 8 luni închisoare, pentru luare de mită, pedeapsă ce a fost contopită cu o alta mai veche, de 3 ani şi 8 luni închisoare, definitivă în 2015 prin decizia Curţii de Apel Bucureşti. Astfel, poliţistul urmează să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani şi 8 luni închisoare. Din pedeapsă va fi scăzută perioada executată prin reţinere, arest preventiv şi deţinere, de la 11.07.2014 la 16.01.2017. În cazul lui T.D.C., instanţa a stabilit o pedeapsă de 4 ani închisoare, pentru complicitate la luare de mită, dar a dispus suspendarea executării pe un termen de încercare de 6 ani. Sentinţa poate fi atacată cu apel. Potrivit rechizitoriului DNA, în ianuarie 2013, T.D.C., în calitate de avocat, „a intermediat pretinderea sumei de 1.500 euro, de către ofiţerul de poliţie, de la o persoană (denunţător în cauză) cercetată într-un dosar penal instrumentat de lucrători ai Biroului 6 de Poliţie Rurală din comuna Traian, jud. Bacău. Inculpatul S.M.A. a pretins, prin intermediul avocatului, suma de bani respectivă pentru a nu-şi îndeplini atribuţiile de serviciu, în sensul de a depune diligenţele necesare în direcţia soluţionării favorabile a sesizării formulate pe numele denunţătorului, prin schimbarea declaraţiilor date de părţi sau neînregistrarea efectivă a dosarului penal. Infracţiunea nu s-a mai concretizat, pentru că denunţătorul nu a reuşit să mai facă rost de suma de bani pretinsă”. 12 SHARES Share Tweet

Articolul precedent Bărbatul care şi-a incendiat soţia a fost reţinut