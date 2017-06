Top Story „Un nou început pentru municipiul Moineşti!” de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Candidatul PSD la funcția de primar al Moineștiului, Paul Claudiu Cotîrleț, face un rezumat al bătăliei electorale la final de campanie, într-un interviu acordat Deșteptării. Paul Cotîrleț este convins că moineștenii își doresc o schimbare pe 11 iunie deoarece s-au săturat să le acorde încrederea celor din actuala administrație care, timp de 9 ani, nu și-a respectat promisiunile.



– Cum ați descrie această campanie electorală? – Pentru mine a fost o campanie cu un program destul de încărcat. În această perioadă am încercat să mă întâlnesc cu cât mai mulți moineșteni, luând la picior întreg orașul, cartier cu cartier, pentru a discuta despre problemele lor, despre programul meu de guvernare locală și nu în ultimul rând pentru a-i asigura că vor avea în mine un primar deschis comunicării. -Vorbiți despre programul dumneavoastră de guvernare locală. Care sunt obiectivele principale ale acestuia? -Moineștiul riscă să devină un oraș părăsit datorită lipsei locurilor de muncă. Aproape toți tinerii sunt forțați să migreze către alte orașe sau țări pentru a-și asigura un viitor. Dacă acest trend se menține, orașul va dispărea pur și simplu de pe hartă. De aceea, crearea de noi locuri de muncă este prioritatea zero a programului meu de guvernare locală. Pentru introducerea de noi posturi pe piața muncii trebuie să avem un mediu de afaceri prosper, susținut de administrația locală printr-o serie de facilități fiscale ce îmi vor permite în același timp să negociez cu investitorii români și străini în vederea înființării de noi puncte de lucru în orașul nostru. Pe de altă parte, în Moinești există o altă problemă majoră – lipsa unei infrastructuri adecvate. Municipiul Moinești are un total de 62 de kilometri de străzi din care doar 33 de kilometri sunt asfaltați iar o mare parte a cetățenilor nici măcar nu au sistem de canalizare sau alimentare cu apă. Astfel, îmi propun să încep modernizarea străzilor – asfaltare, trotuare, canalizare, alimetare cu apă și, nu în ultimul rând, iluminat public. Puținii tineri rămași în Moinești mi-au expus problema lipsei de locații pentru practicarea sportului sau petrecerea timpului liber. De aceea voi demara lucrările pentru construcția unui complex multisportiv ce va fi amplasat în locul actualului stadion și voi readuce la viața ștrandul din Lucăcești. -În timpul acestei campanii ați beneficiat de o susținere majoră de la nivel județean și național. Ce importanță are acest lucru pentru Moinești? -În timpul campaniei am fost susținut de foarte multe personae ce au un rol important în conducerea de la nivel național sau județean. Acest lucru contează foarte mult deoarece Moineștiul nu poate susține din bugetul propriu toate aceste proiecte. Voi apela la diferite programe naționale iar susținerea acestora nu poate fi decât benefică pentru toți locuitorii municipiului Moinești. -Ce mesaj aveți către moineșteni acum, pe final de campanie? -Îi chem pe moineșteni să fie alături de mine pe data de 11 iunie. Numai cu susținerea lor pot duce la îndeplinire tot programul meu de guvernare locală. Consider că avem nevoie de un nou început și de o nouă viziune în orașul nostru. ”Printr-o selecție riguroasă, Paul a fost desemnat în grupul celor 50 de viitori lideri ai României. De atunci am realizat că are aptitudini de conducător și cu siguranță va fi un real câștig pentru moineșteni.”

Alexandru Cumpănașu,

Președinte Coaliția națională pentru modernizarea României, realizatorul emisiunii ”Ambasador de România”, Realitatea TV ”Încă de pe băncile facultății, Paul a dovedit seriozitate și siguranță în însușirea noțiunilor preferate, în domeniul istoriei politice. A urmat o colaborare profesor – asistent, cu realizări notabile, de aceea consider că e pregătit să facă ”istorie” pentru orașul natal.”

Profesor Ion Bulei,

Profesor al Facultății de Istorie, Universitatea București ”L-am cunoscut pe Paul în Parlament. Este un tânăr educat, inteligent și deschis, persoana care poate avansa Moineștiul și de aceea îl susțin cu încredere pentru funcția de primar. Doresc să vorbim în curând de la ”primar la primar” și să-i împărtășesc din experiența mea.”

Gabriela Firea,

Primarul general al Municipiului București,

Vicepreședinte PSD ”În ultimul an, Paul mi-a fost alături, din poziția de șef de cabinet, în elaborarea unor legi ce au îmbunătățit nivelul de trai, al fiecărui cetățean. S-a dovedit faptul că cei 7 ani petrecuți în Parlamentul României i-au fost suficienți în acumularea cunoștințelor în domeniul politic și administrativ.” Niculae Bădălău,

Vicepreședinte al Senatului României,

Președinte executiv al PSD ”Am fost coleg de facultate și apoi colaborator cu tatăl lui Paul, care a dovedit că prin muncă și seriozitate poate transforma un spital orășenesc intr-unul de renume mondial. Apreciez manageriatul doctorului Cotîrleț, iar fiului, care a monștenit calitățile tatălui, îi apreciez curajul de a candida la Primăria Moinești. Cred că așa cum a ”crescut” spitalul sub conducerea tatălui, așa va ”crește” și orașul sub conducerea lui Paul.”

Doctor Constantin Stan,

Medic estetician, administratorul Clinicii Medicale Medical Service, Bacău ”Ca și mine, Paul iubește sportul și dorește o reînvieri a mișcării sportive în Moinești, pe care am încercat-o fără rezultatele dorite în 2008. ”Microbul fotbalistic” nu se dobândește și nici nu poate fi tratat chiar dacă Paul Cotîrleț are părinții medici. Construcția unui complex multisportiv este unul din proiectele viitorului primar și îi ofer sprijinul și devotamentul meu în realizarea acestuia.”

Giani Florian,

fost fotbalist și antrenor al clubului Petrolul Moinești ”Paul mi-a fost elev și l-am îndrăgit datorită spontaneității în răspunsuri, spiritului de echipă și tonusului pe care îl răspânde în jur. Acum are un CV bogat și sunt mândru că i-am fost dascăl în acei ani nevinovați ai copilăriei.”

Profesor Gheorghe Cernat,

Profesor de limba și literatura română, Scoala nr.2 ”George Enescu”, Moinești ”Ca om de afaceri am avut mai multe contacte cu Paul Cotîrleț acum câțiva ani când manageria o firmă. I-am apreciat spiritul organizatoric și antreprenorial. Cu pregătirea dobândită în politică și cu experiența acumulată, socotesc că este persoana potrivită să ne conducă orașul.”

Florin Ailioaiei,

Om de afaceri, industria mobilei ”Paul își are rădăcinile într-o familie credincioasă. Respect întrega familie care a slujit interesele comunității noastre și o apreciez pentru rezultatele obținute. Paul este credincios, respectuos cu tradiția, cultura și religia și sunt sigur că va face multe în această direcție.” Preot Petru Moraru 95 SHARES Share Tweet

