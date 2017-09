– băcăuanul, în vârstă de 79 de ani, a pierdut controlul maşinii şi s-a izbit de un panou metalic – medicii sosiţi la faţa locului au efectuat manevre de resuscitare, însă fără rezultat S-a întâmplat miercuri dimineaţă, în localitatea Mărgineni. Bărbatului de 79 de ani, din municipiul Bacău, se pare că i s-a făcut rău la volan, a pierdut controlul autoturismului pe care-l conducea, a ajuns pe sensul opus şi s-a izbit de un panou din metal, amplasat în afara drumului. La faţa locului a ajuns imediat un echipaj de ambulanţă, medicii l-au urcat pe bătrân în salvare, au început manevrele de resuscitare, care au durat câteva zeci de minute, dar, din păcate fără rezultat, fiind declarat decedat. Trupul neînsufleţit al şoferului a fost preluat de un echipaj de la Serviciul de Medicină Legală Bacău şi transportat la Morga pentru efectuarea necropsiei. „Cică i s-a făcut rău de la inimă şi a intrat cu maşina în cadrul ăsta de metal. S-a auzit o bubuitură şi ne-am speriat că nu ştiam ce s-a întâmplat. Când am ieşit din curte am văzut maşina în drum. Au venit de la Poliţie, de la Ambulanţă, l-au resuscitat, dar nu l-au mai putut salva”, spunea o localnică. Omul fusese în Mărgineni ca să ia cheia de la un garaj şi se întorcea în oraş, unde era aşteptat de un prieten. „Un conducător auto de 79 de ani, din Bacău, în timp ce se deplasa pe DN 2G, din direcţia Moineşti către Bacău, în localitatea Mărgineni a pierdut controlul volanului şi a intrat în coliziune cu un panou poublicitar. În urma evenimentului rutier a rezultat decesul conducătorului auto”, a declarat agent şef adjunct Cătălina Creţu, purtător de cuvânt la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău. Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul şi se aşteaptă concluziile medicului legist. 39 SHARES Share Tweet

