În zilele de 18-21 mai 2017 la Slănic Moldova, pentru al treilea an consecutiv, a avut loc cea de a doua etapă din Campionatul Național de Offroad din România, Trofeul Dacii Liberi. Această competiție s-a desfășurat sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv și a Comisiei Nationale de Offroad din România, fiind organizată de Club Offroad Vaslui și Club Offroad Dacii Liberi Bacău. Intrecerea a adus sub poalele Nemirei multă adrenalină, parcul service cu toate vehiculele participante fiind găzduit de Parcul stațiunii. La startul întrecerii au fost 14 echipaje la clasa Open, 38 echipaje la clasa Standard și 10 echipaje la clasa Extrem. La clasele Open și Extrem, concurenții au avut de străbătut trasee de complexități diferite, pentru parcurgerea cărora troliul și navigația devin cei mai buni prieteni ai echipajului. La Clasa Standard au participat concurenți care au un automobil 4×4, echipat cu anvelope agresive, de preferat să fie dotat și cu un troliu. La clasele Open și Extrem mașinile sunt modificate atât la formă, cât și la sistemele de frânare, direcție, suspensie și tracțiune față de mașinile de serie, sporind considerabil performanțele de cățărare și anduranța, astfel că spectacolul pe care aceste mașini îl provoaca este intens, deosebit și fascinant. După verificarea tehnică a vehiculelor participante la Trofeul Dacii Liberi vineri 19 mai a avut loc proba „Noaptea Nemirei", la care echipajele și-au putut testa abilitățile înfruntând întunericul. Prima zi de concurs a adus pe primul loc echipajul format din Sorin Pîrvulescu (pilot) și George Maior (copilot), pe locul 2 s-au clasat Andi Vișoiu (pilot) / Constantin Fântână (copilot) iar pe locul 3 Andrei Gafița (pilot) / Marius Lupu (copilot). Sâmbătă 20 mai, de la ora 10 a avut loc proba Superspecială Trial pentru clasa Standard, o probă la care concurenții „au dat piept" cu dificultățile traseului pe timp de zi. Echipajele au participat în două manșe, pe traseul Trophi și la proba Superspecială Trial. De la ora 18.30 au evoluat concurenții înscriși la clasele Open și Extrem, seara încheindu-se cu Party Dacii Liberi. Duminică, 21 mai, Parcul stațiunii Slănic Moldova a găzduit festivitatea de premiere a celor mai bune echipaje. Este demn de remarcat faptul că pe parcursul întrecerii acestei competiții piloții și copiloții au pus la încercare rezistența și puterea mașinilor, demonstrându-și astfel măiestria de a străbate trasee din cele mai spectaculoase.

