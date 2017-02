Social Tg. Ocna: Un autoturism a luat foc în mers de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La volanul maşinii, înmatriculată în judeţul Vaslui, se afla un bărbat de 42 de ani şi, potrivit pompierilor de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, autoturismul era în mişcare, pe serpentinele care duc la Mănăstirea Măgura Ocnei, în momentul în care a izbucnit incendiul. La locul evenimentul s-au deplasat imediat un echipaj de la Detaşamentul Oneşti şi un altul de la Serviciul Voluntar al localităţii Tg. Ocna, care au stins focul, dar maşina tot a fost făcută scrum. Pompierii militari cred că incendiul s-a iscat din cauza unor scurgeri de combustibil. 2 SHARES Share Tweet

