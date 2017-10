Aleșii ar fi trebuit ca în ședința de marți să mandateze un reprezentant al Consiliului Județean (CJ) care să voteze, în adunarea generală, tarifele propuse de Compania Regională de Apă Bacău (CRAB) pentru unele servicii, altele decât cele de apă și canalizare. Silviu Pravăț, vicepreședintele CJ, a explicat care sunt acele servicii: determinarea poluanților, montarea apometrelor, sigilarea lor, vidanjarea, închirierea de utilaje etc. Cezar Olteanu, PNL, a declarat că e de felicitat diversificarea serviciilor de către CRAB, dar nu e de acceptat majorarea tarifelor la cele deja existente: „Vă dau câteva exemple: montat contor, prețul vechi – 24 de lei, prețul nou – 83 de lei minim, 103 lei, maxim. Creșterea e de 3,45 de ori. Avize apă-canal agenți economici, preț vechi 102,4 lei, preț nou 198,32 de lei, iar la persoanele fizice, anterior era 64,5 lei, acum ni se cere să aprobăm 198,32 lei, la fel ca la agenții economici.” Unele tarife s-au dublat, altele s-au triplat, a explicat liberalul. „Asta înseamnă că se încearcă a se spori veniturile pe seama populației. Eu nu cred că aceasta e soluția pentru ca o companie să fie reabilitată”, a spus Cezar Olteanu, adăugând că e necesar să se schimbe tipul de management. ALDE: „Să vină conducerea aici, în fața CJ” „Am mai solicitat și în ședințele anterioare să vină cineva de la CRAB și să prezinte situația la zi. Avem un competitor în județ care suflă în ceafă companiei noastre”, le-a amintit Cezar Olteanu, apoi a anunțat că grupul PNL va vota împotrivă. „Era mult mai ușor, ca să găsiți răspunsuri la unele întrebări, să puneți aceste întrebări unui coleg de-al dumneavoastră care ocupă funcția de adjunct. Am verificat aceste prețuri și aseară, și dimineață și în parte aveți dreptate, dar la o racordare, la care se adaugă și transportul, care depinde de zonă, se justifică creșterea”, a spus Silviu Pravăț. S-au purtat discuții cu voce scăzută, după care Vasile Humulescu, ALDE, a luat cuvântul: „Pentru că este o problemă de interes public, cred că este bine să amânăm proiectul. Să vină conducerea CRAB aici, în fața CJ, că nu e corect să aprobăm hotărârea iar conducerea nici să nu participe la ședință. Este de bun simț. Parcă nici nu am fi respectați.” Vasile Humulescu a solicitat să fie prezentat și un raport de justificare. Cum lipsa celor de la CRAB părea să-i enerveze pe aleși, Silviu Pravăț a precizat că aceștia nu fuseseră invitați deoarece documentația conține toate datele necesare. Altă soluție nu exista, așa încât vicepreședintele CJ a suspus la vot retragerea proiectului. Propunerea a fost aprobată. „Ne vom întâlni din nou în ședință extraordinară, peste două zile”, a spus Silviu Pravăț, în final. 0 SHARES Share Tweet loading...

