Social Suspectul crimei din Parincea ar fi mărturisit că a izbit copila de podea şi de pereţi de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Amănunte şocante ies la iveală în cazul fetiţei de trei ani, din satul Mileştii de Sus, comuna Parincea, care ar fi fost ucisă în bătaie de unchiul ei, un individ de 40 de ani, care şi-ar fi recunoscut fapta şi s-a predat singur la o secţie de poliţie din municipiul Bacău. Acesta le-ar fi povestit anchetatorilor că era beat şi a început să o lovească pentru că micuţa plângea. „Autorul faptei spune că în momentul incidentului se afla în stare de ebrietate şi deranjat de faptul că victima plângea a lovit-o în mod repetat cu pumnii, a izbit-o de pământ, chiar şi de pereţi, iar în urma acestor lovituri victima a suferit leziuni foarte grave, care, ulterior, au condus la deces”, a declarat procuror Cristinel Ciocântă, şeful Secţiei Urmărire Penală din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău. Totul s-ar fi întâmplat după ce acesta ar fi băut împreună cu nişte amici. După plecarea musafirilor, fetiţa a început să plângă şi atunci a lovit-o cu brutalitate sub ochii copiilor săi, de 3, 5 şi 7 ani. La un moment dat, micuţa a leşinat, a stropit-o cu apă, şi-a revenit şi a dus-o la culcare. Peste noapte însă aceasta a decedat iar când şi-a dat seama că nu mai mişcă a înfăşurat-o într-un cearşaf, a pus-o într-un geamantan şi a ascuns-o într-o anexă din curte. Până dimineaţa, el ar fi încercat să se sinucidă cu medicamente, dar nu a reuşit şi când s-a făcut ziuă a plecat pe jos către Bacău, de pe drum fiind luat de o maşină la ocazie, şi s-a oprit la poarta Secţiei 2 Poliţie unde a mărturisit crima. Suspectul a fost reţinut şi urma să fie prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă pentru violenţă în familie raportat la infracţiunea de omor şi riscă până la 25 de ani de închisoare. Mama fetei, plecată de câteva zile în Cehia, este aşteptată în ţară ca să-şi înmormânteze copila. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.