E frig, nu-i tipenie de om pe ulitele din Oncesti. Totusi, in Satu Nou, la drumul principal, doi barbati se invârt in jurul unei casute. Se pare ca monteaza usa. „Munciti? Pe frigul asta?” „Muncim, muncim… E aproape gata.”

Aflam ca lucreaza pentru Primaria Oncesti si ca aici va locui o batrâna. Adica, trebuie sa intelegem, si la tara autoritatile sunt in stare sa dea case! Bolnava si singura, uitata de rude, Florentina Hincu locuieste, de vreo 12 ani, intr-o incapere din vechea scoala. Traieste din ajutoare si indemnizatia de handicap.

„Mama ei a avut grija de ea, cât a trait. Dupa ce au murit parintii, a ramas in casa batrâneasca. Cu timpul s-a degradat si i s-a permis sa stea in cladirea fostei scoli, dar acum si aceea se darâma. E periculos sa mai ramâna acolo”, afirma Mihai Puteanu, primarul comunei Oncesti. Edilul a propus sa i se construiasca, pe terenul ei, in curtea casei parintesti, o locuinta cu o camera, iar consilierii locali au fost de acord.

„Adevarat, e o casa mica, dar va avea si wc, si o magazie, va avea si soba… Ii va fi mai bine aici”, adauga edilul. „Va fi bine, va fi bine, confirma batrânica, zâmbind sfios. Eu sunt tare multumita!” Si primarul e multumit, acum nu-i mai este teama ca matusa Florentina va ingheta la iarna.