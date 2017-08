Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Bacău a fost blocată, deocamdată, după ce consilierul indenpendent Cristian Ghingheș a contestat documentul chiar în ultima zi în care se putea face acest lucru.

Într-un comunicat de presă dat publicității astăzi, municipalitatea băcăuană îl acuză pe independentul Cristian Ghingheș ca vehiculează informații false referitoare la derularea consultării publice și avizării de mediu a Planului de mobilitate urbană durabilă (PMUD).

„Afirmații lipsite de fundament, de tipul ‘PMUD este aprobat pe repede înainte’ sau ‘PMUD nu are nevoie de evaluare de mediu’, lansate în spațiul public – în mod irepsonsabil – de consilierul C. Ghingheș, sunt contrazise de realitatea factuală: PMUD, alături de Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU), a fost pus în consultare publică încă din 16 mai 2017 (cu mai bine de 3 luni în urmă)” – se arată în comunicatul Primăriei. „Împreună cu consultanții Municipiului Bacău – Search Corporation (PMUD), respectiv GEA Strategy & Consulting (SIDU) – a fost elaborată o ‘Strategie de informare și comunicare’ având drept obiectiv promovarea în spațiul public a celor două documente programatice, tocmai pentru ca acestea să ajungă la cunoștința cât mai multor băcăuani. Ca parte a strategiei sus-menționate, în intervalul 22 – 24 mai 2017 au avut loc 4 consultări/grupuri de lucru publice în care s-a diseminat conținutul PMUD & SIDU, s-au făcut propuneri, sugestii, amendamente etc de către „stakeholderii” implicați.

Minciuna și falsul vehiculate constant de consilierul C. Ghingheș sunt cu atât mai evidente cu cât, potrivit datelor oficiale, el a fost invitat – prin mesaj e-mail, la data de 22 mai 2017, să participe la dezbaterile prilejuite de lansarea în consultare publică a PMUD al Municipiului Bacău.

Deci avea cunoștință despre organizarea acestora, nu a participat la niciuna dintre dezbaterile menționate. Ba, mai mult, timp de 3 luni consilierul C. Ghingheș nu a formulat nicio propunere, amendament sau obiecție în raport de conținutul PMUD” – se menționează în comunicatul citat.

La data de 17 iulie 2017, Municipiul Bacău a solicitat Agenției pentru Protecția Mediului emiterea avizului de mediu pentru PMUD. La 7 august 2017, după o evaluare amănunțită a PMUD și SIDU, APM Bacău a decis că cele două documente nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi adoptate în forma prezentată.

„Atât PMUD, cât și SIDU au fost concepute împreună cu consultanții Municipiului Bacău având ca obiectiv un impact cât mai redus asupra mediului, cu respectarea întocmai și întru-totul a normativelor în vigoare ce guvernează domeniul protecției mediului.

Pe cale de consecință, proiectele cuprinse în fișele descriptive existente în PMUD și SIDU NU ÎNCALCĂ și NU CONTRAVIN legislației de mediu. Mai mult decât atât, la data implementării fizice a acestora, proiectele tehnice și/sau studiile de fezabilitate aferente vor parcurge, încă o dată, avizarea de mediu (pentru fiecare proiect în parte)” – se arată în comunicatul municipalității.

Primăria îl acuză pe Ghingheș că urmărește blocarea proiectelor municipale prin șicanarea avizării PMUD și SIDU, care au ca termen limită de depunere, la ADR Nord-Est, data de 30 octombrie 2017. Mai mult, se paote ajunge și la ieșirea din termenul limită prevăzut în calendarul de depunere a proiectelor pe AXA 4 a POR, transmis de Ministerul Dezvoltării și Fondurilor Europene, respectiv 31 decembrie 2018.

În replică, consilierul Cristian Ghingheș spune că la întrunirea de pe 23 mai a fost invitat de pe o zi pe alta și nu a putut participa intrucat era ocupat cu examenele de finalizare a studiilor de master in Managementul Organizatiilor si Serviciilor Publice.

El critică, însă ceea ce numește „felul deficitar in care Primaria Bacau a organizat si promovat acea dezbatere publica”, adunand doar 15 cetateni, majoritatea implicati in structurile administratiei publice locale.

„Cat despre faptul ca nu am cuvantat pe tema PMUD in ultimele 2 luni, nu aveam ce sa comentez pentru ca PMUD este un document bine realizat de catre Search Corporation. Problema mea e cu lipsa evaluarii de mediu, care cred ca e necesara mai ales atunci cand vorbim de o planificare atat de vasta, ce include lucrati inclusiv in aria protejata Natura 2000 de pe teritoriul municipiului Bacau” – a declarat Ghingheș pentru Desteptarea.ro.

El spune ca a depus contestatia abia vineri deoarece a fost nevoit sa analizeze integral si SIDU astfel incat sa argumenteze pe larg in fata Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau de ce crede ca aceste documente strategice au nevoie de aviz de mediu.

„Nu am niciun interes sa blochez realizarea si adoptarea PMUD si SIDU pentru ca, mai ales pentru PMUD militez inca din 2015, in calitate de initiator Bacauanii vor piste pentru biciclete” – a mai spus Cristian Ghinghes.