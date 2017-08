Este isprava unui tânăr de 28 de ani, din Comăneşti, care în timp ce conducea un autoturism pe un drum judeţean, din comuna Asău, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, a ajuns pe contrasens, a părăsit partea carosabilă şi s-a izbit de un gard şi un stâlp din beton. În urma impactului, o tânără de 18 ani, pasageră în maşină, a fost rănită şi transportată la spitalul din Bacău pentru mai multe investigaţii. Poliţiştii au făcut cercetări la faţa locului şi l-au testat pe tânărul de la volan cu etilotestul, rezultatul fiind 0,51 mg/l în aerul expirat, iar în urma verificărilor s-a stabilit că nici nu ar avea permis de conducere şi s-a întocmit dosar penal. Sursa foto 29 SHARES Share Tweet

