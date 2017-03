Social Şedinţă foto în scop caritabil - banii strânşi din fotografii merg sub formă de ajutoare la copiii nevoiaşi din satul Fulgeriş, comuna Pânceşti - beneficiari sunt elevii din învăţământul primar de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Pe 27 martie, între orele 10.00 – 17.00, o mână de oameni inimoşi îi aşteaptă la o şedinţă foto pe studenţii, profesorii sau oamenii de rând care vor să facă o faptă bună. Locul de întâlnire pentru şedinţa foto este în incinta Universităţii “Vasile Alecsandri”, Corp C. Iniţiatorii acestui program caritabil sunt studenţii din anul III de la Facultatea de Marketing, coordonaţi de prof. univ. Diana Prihoancă, cea care a demarat această campanie în urmă cu trei ani. “Fiecare persoană care doreşte să plătească 5 lei pentru un set de trei fotografii, poate ajuta un copil din satul Fulgeriş, care provine dintr-o familie fără posibilităţi financiare. Prima zi a campaniei a fost pe 23 martie, urmând să redeschidem studionul foto luni, pe 27 martie. Din banii strânşi de pe fotografii, vom cumpăra îmbrăcăminte, încălţăminte şi alimente, iar acestea vor ajunge la copiii nevoiaşi”, declară Silviu-Gabriel Sofrone, student la Facultatea de Ştiinţe Economice. Studenţii spun că elevii nevoiaşi din satul Fulgeriş nu duc lipsa dragostei părinteşti. Ei au nevoie de hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte şi rechizite şcolare. Fotografiile făcute de stundenţi contra sumei de 5 lei pot face aceşti copii să zâmbească. 0 SHARES Share Tweet

