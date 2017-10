Se redeschide magazinul Luceafărul

– unitatea a primit autorizația de funcționare de la ISU – complexul comercial va fi redeschis pe 20 octombrie – cu investiții totale de circa 600.000 de euro, făcute timp de doi ani, „Luceafărul” a devenit magazinul cu cea mai modernă dotare tehnică de siguranță în situații de urgență Unul dintre simbolurile arhitecturale și comerciale ale municipiului Bacău, Magazinul Luceafărul, își va relua activitatea cu începere din 20 octombrie. Închis pentru aplicarea tuturor cerințelor impuse de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) în noiembrie 2015, după tragedia din Clubul „Colectiv” din București, complexul comercial a intrat într-un lung și sinuos proces de dotare cu toate sistemele tehnice impuse și acum dispune de o tehnologie la nivelul standardelor anului 2017. „Investiția – spune Vasile Chițac, acționarul majoritar al societății care patronează magazinul – a ajuns, în total, la peste 600.000 de euro. Toți foștii chiriași ai complexului comercial se reîntorc în standuri, lângă care vor veni și alții noi.” La „Luceafărul”, lucrările de amenajare a standurilor comerciale de la parter și primele două etaje sunt în toi. Joi dimineață (5 octombrie) am văzut cu ochii noștri dotările tehnice impuse pentru situații de urgență, finalizate de firma GSC Selvir și de proiectantul Urban Proiect, din Bacău, și avizate favorabil de ISU. În câteva zile toate acestea, componente parcă din dotarea unei veritabile uzine, vor fi acoperite de amenajările interioare, dar în caz de nevoie – spune managerul de proiect, Eduard Nunu – totul va funcționa impecabil. Am văzut impresionantele grupuri de pompare a apei (pompe și bazine suplimentare de apă), instalații de drencere, sprinklere și hidranți (primele două fiind sistemele prin care poate fi împroșcată apă în volum mai mare sau mai mic, în funcție de aria de operare), instalațiile electrice și de desfumare (de eliminare a fumului rezultat prin ardere), care comandă deschiderea automată a ferestrelor în caz de alarmă, „magazinul de conservare” de la subsol, dar și sistemul de comandă electronică – un veritabil creier al sistemului -, pereții rezistenți la foc și căile de evacuare, sistemul pentru iluminatul de panică, precum și impresionantele rezervoare suplimentare de apă ale hidranților. La toate se adaugă sistemul de uși rezistente la foc și ventilatoarele speciale, pichetele PSI, dar și generatorul electric suplimentar și câte altele asemenea. Investiții din banii albi adunați pentru zile negre „Magazinul Luceafărul – spune Vasile Chițac – putea deveni, printr-un proiect gândit prin anul 2008, un veritabil mall: „În căutările de a găsi surse pentru o investiție consistentă, am făcut un proiect de modernizare a magazinului, care de la circa 10 mii mp ar fi ajuns la 21 – 22 de mii mp, cu extindere pe terenul din spatele acestuia. Era gândit să devină un mall autentic”. Ceea ce a urmat acestui deziderat s-a întors, parcă, special împotriva investitorului. Tocmai atunci au început să apară problemele. Astfel, anii au trecut, iar în magazin nu s-a mai înnoit nimic. La toate acestea s-au adăugat evenimentele din 2015, de la Clubul Colectiv, și, imediat, retragerea autorizației de funcționare. „Pe 18 noiembrie 2015 – spune Vasile Chițac – ni s-a anulat, surprinzător, dar nu neapărat nemotivat, autorizația de funcționare. Dacă am fi pornit proiectul de modernizare, am fi aplicat concomitent și cerințele de siguranță cerute de ISU. Și după ce, în 2015, am închis unitatea puteam să aplicăm, pas cu pas, aceste cerințe, dar funcționând. Astfel am fi avut continuu venituri și, deci, o sursă de finanțare. Magazinul avea deja un minim de protecție pentru situațiile de urgență. Dar, timp de circa doi ani societatea care deține magazinul a funcționat cu cheltuielile aferente, fără a mai încasa venituri”. În aceste condiții a început proiectul de dotare cu sisteme de siguranță cerute de ISU, iar lucrarea a fost executată în regim de investiție pe banii albi adunați, parcă, pentru zilele negre, adică din economii. Și standardele în comerț se schimbă Vasile Chițac a avut răgazul omului ros de atâtea nevoi și de probleme să studieze statutul complexelor comerciale de genul magazinului său din Bacău. „Suntem într-un oraș căutat asiduu de comercianți, de cei de talie mare – spune acționarul majoritar. Tendința actuală este însă a unităților comerciale construite și organizate pe orizontală, nu pe verticală. Magazinul Luceafărul a fost construit în 1975, la standardele de atunci. Acum trebuie să găsim noi soluții pentru a folosi spațiile lui de pe cele patru etaje, de la parter și spațiul de la subsol”. Din 20 octombrie, Luceafărul va avea standuri comerciale numai la parter și la primele două etaje. Pentru celelalte spații vor fi aplicate alte soluții. Tot etajul al doilea, de exemplu, va fi ocupat de un comerciant chinez. La parter va funcționa o bancă, o farmacie, case de schimb valutar, dar și standuri pentru bijuterii, o parfumerie, magazine de accesorii de telefonie mobilă și chiar o librărie. Iar primul etaj va fi ocupat de magazine de încălțăminte și de îmbrăcăminte. O istorie de peste 40 de ani la Luceafărul Magazinul universal Luceafărul, dat în funcțiune în decembrie 1975, a fost proiectat de Rozela Burnea Georgescu, arhitecta din Bacău care a mai semnat, între altele, proiecte precum blocuri de locuințe în Roman, Moinești, Comănești, Bicaz, Focșani și Bacău, sediul Procuraturii Bacău (1963), sediul Trustului Petrol Moinești (1966), Policlinica din Piatra Neamț (1967), magazine universale în Roman (1967) și Moinești (1968), complexul comercial „Zemeș” din Moinești (1968), hotelul Venus din Slănic Moldova (1971), hanul turistic „Măgura” (1974), extinderea și reamenajarea de la Teatrul Bacovia (1979), Hotelul Moldova (1979) și sala Ateneu din Bacău (1983). Magazinul din Bacău a fost conceput după un model aplicat în mai multe orașe mari. „Însă din 1997-1998 – spune arhitectul Constantin Amâiei – a fost transformat comercial după modelele occidentale. A fost un succes." Sistemele de protecție în caz de urgență au rămas, totuși, la standarde vechi. În anul 1999, magazinul a fost privatizat, ulterior fiind preluat de societatea care îl patronează și acum. Principalul acționar al SC Lucefărul SA este Vasile Chițac, fost primar al Bacăului în perioada 1990 – 1992, care deține o cotă de participare la capitalul social de circa 61,7%. Alți acționari sunt SIF Moldova (24,66%), diverse persoane fizice (13,1%) și persoane juridice (0,41%).

