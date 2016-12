Economie Se deschide Regalul 2016 al vinului in Bacau de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Cel mai cunoscut somelier român, Sergiu Nedelea, va reveni vineri, 9 decembrie, in Bacau, pentru a participa la deschiderea celei de a patra editii a manifestarii promotionale „VIN-EST Bursa Vinului", organizata de Centrul de Afaceri si Expozitional. Sergiu Nedelea va vorbi celor interesati despre modul in care trebuie vazut vinul pe traseul sau dintre HoReCa (sistemul de hoteluri, restaurante si catering) si retail – sitemul unitatilor de comercializare. Prelegerea sa, programata pentru vineri, de la ora 15,00, va fi completata, in aceeasi zi, de expunerea somelierului Mihai Manolache despre clasificarea si servirea vinurilor, dar si de alte doua interventii ale aceluiasi vorbitor, sâmbata, 10 decembrie, pe tema „Influenta butoaielor de stejar asupra maturarii vinurilor" (de la ora 13,00) si duminica, 11 decembrie, (ora 12,00) pe tema „Producerea si clasificarea spumantelor", eveniment sustinut de Crama Cricova si Les Mousquetaires du Vin – grup de somelieri si comunicatori care ofera experiente complexe si de divertisment educational pentru mediul de business si comunitate. Manifestarea VIN EST- Bursa Vinului este un eveniment national si international dedicat vinului din România si va avea loc in perioada 9 – 11 decembrie la Centrul de Afaceri si Expozitii „Mircea Cancicov" Bacau, organizat în parteneriat cu Selgros România. Expozantii sunt producatori, importatori si distribuitori de vinuri, producatori si distribuitori de echipamente si accesorii pentru industria viticola, restaurante, hoteluri, pensiuni, alti posibili contractanti, case de vinuri si crame renumite din tara si regiune. Vor avea loc si degustari de vinuri, prezentari de retete culinare traditionale si europene, astfel încât arta culinara sa se îmbine cu arta vinurilor alese. Este si un târg cu vânzare.