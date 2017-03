Gala Învățământului Băcăuan, devenită deja tradiție, în cadrul căreia sunt evidențiați cei mai buni elevi și profesorii lor, va avea loc și anul acesta, în ciuda unor incertitudini vehiculate în mediul școlar. Ar fi cea de-a zecea ediție consecutivă a unui eveniment care animă deopotrivă elevi și cadre didactice care au obținut rezultate remarcabile în competițiile naționale, internaționale sau pur și simplu pe parcursul ultimului an de învățământ. „S-a zvonit că această Gală nu va mai avea loc anul acesta, dar ceea ce pot eu să spun este că vom organiza manifestarea și anul acesta. Deosebirea față de edițiile anterioare este că nu vom mai împărți plicuri cu bani pe scenă, pentru că deja s-au alocat sume importante prin intermediul burselor școlare. Va fi o manifestare de recunoaștere a meritelor, dar fără plicuri”, a spus primarul Cosmin Necula, care nu a precizat încă o dată precisă. Suma virată din bugetul local pentru bursele școlare se ridică la 2,75 milioane lei. 21 SHARES Share Tweet

