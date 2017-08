Pasionații de filatelie pot găsi, de vineri, 11 august, și în magazinul Romfilatelia din Bacău emisiunea aniversară „Mediaș, 750 de ani de atestare documentară”, cu patru mărci poștale și un album filatelic special. Pe timbrul cu valoarea de 2,50 lei este ilustrat Liceul Stephan Ludwig Roth, alături de simbolul „Gemenilor” amplasat pe fațada liceului. Turnul Croitorilor, Torcătoarea și Catedrala Ortodoxă cu Hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil” se regăsesc în imagini pe timbrul cu valoarea de 4 lei, iar a Muzeului Municipal, alături de a unui deosebit basorelief, pe timbrul cu valoarea de 4,50 lei. Pe timbrul cu valoarea de 16 lei sunt reprezentate Biserica Sfânta Margareta, dar și unul dintre cei doi lei simboluri ai Casei Schuller. Emisiunea este completată de un plic „prima zi”. Ca forme de machetare au fost folosite coala de 28 de timbre, minicoala de 5 timbre + 1 vignietă, iar ștampila „prima zi” a emisiunii se găsește în incinta Oficiului Poștal Mediaș 1. Albumul special este realizat în tiraj limitat, de 450 de exemplare, și reunește în aceeași tematică produse aparținând filateliei și medalisticii, blocul de 4 timbre nedantelate al emisiunii, numerotate de la 001 la 450, și medalia care prezintă pe avers și revers efigia lui Hermann Oberth și Liceul Teoretic Stephan Ludwig Roth. 2 SHARES Share Tweet

