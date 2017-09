Sărbătoare în lumea profesioniștilor contabili

Filiala Bacău a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a celebrat, joi, 21 septembrie, Ziua Națională a Contabilului Român, sărbătoare care a ajuns la a XIII-a ediție. În acest an evenimentul a fost marcat printr-o reuniune în care au fost incluse un panel de discuții pe tema „Profesia contabilă – azi și în viitor”, prezentarea de mesaje ale reprezentanților instituțiilor și autorităților publice și ai mediului de afaceri, precum și mesajul Consiliului Superior al CECCAR, Topul local al celor mai buni membri CECCAR ai filialei și ceremonia de acordare a 30 de distincții de merit, 12 fiind însoțite și de trofee pentru locurile 1-3. La eveniment au fost prezenți, alături de profesioniștii contabili, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai mediului academic, directori de bănci, reprezentanți ai instituțiilor descentralizate locale, dar și ai autorităților, cu care CECCAR colaborează și se află în dialog permanent. Instituirea zilei contabilului român a fost motivată de faptul că multe alte profesii din România, unele cu membri mult mai puțini decât numărul profesioniștilor contabili, sărbătoresc anual o zi a lor în care fac bilanțul muncii și își premiază colegii cu merite deosebite. Ziua de 21 septembrie – spun chiar profesioniștii contabili – a fost aleasă pentru un asemenea eveniment pentru că profesia contabilă este privită ca fiind cea care gestionează, calculează și păstrează echilibrul între „cât trebuie” și „de unde luăm”. „Este o profesiune ce presupune mult tact și echilibru. Simbolul profesiei contabile este contul, instrument care se reprezintă de cele mai multe ori sub forma literei T sau a unei balanțe – spunea președintele CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova. Nu mai punem la socoteală că există chiar și un alt instrument de lucru cu denumirea de Balanță. Toate acestea au determinat să se aleagă o zi care să sugereze echilibrul și să aibă legătură cu instrumentele de lucru ale profesiei noastre. Astfel, s-a ales ziua de 21 septembrie, ziua echinocțiului dintre vară și toamnă, când ziua este egală cu noaptea, zi care constituie începutul zodiei Balanță”. Propunerea a fost aprobată de Conferința Națională a CECCAR din 2 septembrie 2004. „Profesia contabilă are și va avea un viitor corespunzător” – susține Marcel Bulinschi, președintele în exercițiu al Filialei Bacău a CECCAR – Cum arată, domnule președinte, profesia contabilă astăzi și care va fi „portretul” ei în viitor?

– La ora actuală, profesia contabilă a repurtat un succes pentru că au fost puse la punct o serie de probleme prin Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificarea unor acte normative, lege care modifică OG 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați din România. Este meritul conducerii CECCAR, al Consiliului Superior al organizației, al președintelui său, al executivului acesteia. În ceea ce privește viitorul, avem în vedere ca toate problemele cu care se confruntă profesia contabilă (și sunt destule!) să fie rezolvate în timp operativ, să monitorizăm permanent nivelul organismului profesional și în principal creșterea calității serviciilor profesioniștilor contabili persoane fizice și juridice. Dacă vom asigura calitatea serviciilor, vom câștiga cât mai mult din piață. – Cine sau ce impune astfel de obiective de care vorbiți?

– În primul rând vremurile pe care le trăim. Nu putem rămâne în urmă prin probleme care nu sunt rezolvate. Noi facem parte din Uniunea Europeană și trebuie să ținem pasul cu partenerii noștri. – Dar, vremurile înseamnă ceva concret. Ce vă presează, ce vă îngrijorează?

– Am vrea mai multă stabilitate în problemele care reglementează fiscalitatea din România. Iată, de exemplu, cum acum se poartă destule discuții privitoare la splitarea TVA, iar CECCAR va exprima, în zilele următoare, un punct de vedere autorizat, pentru că nu ne este indiferent cum se clarifică problemele. Oricum, am dori ca legislația în domeniul financiar-contabil să aibă stabilitate. Nu putem schimba atât de rapid prevederile referitoare la Codul fiscal, la TVA, la impozitul pe profit etc. Același lucru îl cer și patronatele, care și-au exprimat deja punctul de vedere cu privire la politicile fiscale și financiare. Toate modificările operate astfel atrag, în primul rând, costuri suplimentare, prin schimbarea programelor informatice, a procedurilor în cazul cabinetelor de contabilitate și a societăților de profil. – Sunt profesioniștii contabili pregătiți pentru astfel de schimbări?

– Noi suntem pregătiți tot timpul, pentru că altfel nu am putea profesa. La noi, dacă nu ești tot timpul „în priză” ai ieșit din piață, nu mai poți soluționa problemele. În ținerea evidenței contabile, de exemplu, dacă nu cunoști toate noutățile fiscale nu poți înregistra legal toate operațiunile financiar-contabile. În expertiza contabilă judiciară, dacă ai fost numit de o instanță de judecată într-un dosar trebuie să dai răspuns la obiectivele stabilite. De acest mijloc de probă foarte important ține și libertatea oamenilor, viitorul lor. Ai dat rateu la o societate comercială unde ai ținut evidența, a venit în control Fiscul și a găsit deficiențe, ce patron mai are încredere să te solicite? – Cum va acționa Filiala Bacău a CECCAR pentru schimbările de care vorbiți?

– Filiala noastră este pregătită pentru orice schimbare. Avem logistică, avem oameni foarte buni, experți contabili și contabili autorizați cu un nivel ridicat de responsabilitate. Avem tot timpul contact cu membrii filialei, nu neapărat numai în împrejurări oficiale, în programul de pregătire profesională obligatoriu. Dezbatem problemele cu care ne confruntăm, iar o speță nu seamănă cu alta în expertiza contabilă, de exemplu, în evidența contabilă (domeniu în care încă mai sunt probleme legate de piața cenușie, de piața neagră), față de care încă nu s-au luat toate măsurile legale și chiar nu înțeleg de ce nu se pune piciorul în prag. Oricum, în filială rezolvăm operativ orice problemă ar apărea. Închei prin a afirma că profesia contabilă are și va avea un viitor corespunzător. Premianții Filialei CECCAR Bacău 2017 Filiala Bacău a CECCAR a acordat, în acest an aproape 30 de diplome de merit unor societăți de expertiză contabilă, unor societăți de contabilitate, unor experți contabili și contabili autorizați care s-au remarcat prin activitate și rezultate, dar și unor reprezentanți ai unor instituții și organisme independente cu care a colaborat. Pentru primele trei locuri din clasamente au fost acordate și trofee: Societăți de expertiză contabilă:

Ely Contab, Infinity Consulting, Fidel Cont,Premium Accouting Group Bacău, Conticor Consulting, Itex Financial, Men-Fin Consulting, Ela Expert, Contabilitate și Expertize Contabile Bacău, C&C Contabilitate Bacău Societăți de contabilitate

Geonik Evicont, HVM Expert Consult, Laviriscont Experți contabili

Elena Dumitrescu, Florin Bălan, Biatris Maria Bahamat, Vasilică Enache, Constantin Cătălin Burlui, Ana Maria Ceaunaș, Maria-Elena Andreiaș, Radu Mihai Făghiean, Rodica Martin, Ion Tăbăcaru Contabili autorizați

Alixandru-Dorin Macsim, Rodica Baltă, Maria Dârțu Reprezentanți ai unor instituții și organisme independente

Dragoș Benea – senator PSD, Dragoș Bădioiu – șef adjunct al Administrației Județene Bacău a Finanțelor Publice, Petru Done – jurnalist, ziarul Deșteptarea, Maricica Luminița Coșa – prefect, Cosmin Necula – primar, Constantin Scripăț – viceprimar, Dan Petrea – director ITM, Gheorghe Patrichi – director OJRC, Gina Plantos – vicepreședinte PJIMM, Manole Patrichi – expert contabil de onoare, Sebastian Popa – președinte Comisia de Disciplină CECCAR Bacău și Constantin Cristea – expert contabil. Scurt istoric 96 de ani de CECCAR Istoria acestei organizații a început în anul 1921, când Regele Ferdinand I a promulgat Legea de înființare a „Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili din România”, ca organism profesional independent. Merite deosebite a avut în constituirea Corpului cel dintâi președinte al său, profesorul universitar Grigore Trancu-Iași. În anii ’30 ai secolului trecut, Corpul a devenit una dintre cele mai puternice instituții de profil din Europa, având ca atribuții esențiale standardizarea activității contabile și derularea activității de audit, contribuind substanțial, de-a lungul timpului, la afirmarea și consolidarea celei mai importante profesii din domeniul economic, inclusiv prin pregătirea și perfecționarea unei veritabile elite a specialiștilor contabili. Ca o recunoaștere la nivel internațional a rolului Corpului în dezvoltarea profesiei contabile din acea vreme, România a fost gazda celui de-al VII-lea Congres Internațional de Contabilitate, organizat simultan cu al V-lea Congres al Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili din România, la București, în perioada 5-9 septembrie 1931. Președinte de onoare al comitetului de organizare a fost marele istoric și profesor universitar Nicolae Iorga – președintele Consiliului de Miniștri.

Regimul comunist a diminuat, ulterior, considerabil aria de exercitare a profesiei contabile. Deși serviciile contabile au fost naționalizate, titlul profesional de expert contabil a rezistat cel puțin pentru două activități – expertiza contabilă judiciară și activitatea de cenzor. În anul 1992, însă, a fost înființată asociația Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (președinte Gheorghe Butnariu). În anul 1994 a fost reînființat Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România ca persoană juridică de utilitate publică și autonomă, iar președinte a fost ales prof. univ. dr. Marin Toma. Globalizarea, care a atras după sine și dezvoltarea colaborărilor economice internaționale, a determinat aderarea CECCAR la Federația Internațională a Contabililor – IFAC și la Federația Experților Contabili Europeni – FEE.

