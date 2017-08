Nu fără eforturi considerabile și puțină teamă pentru ce și cum și dacă va să fie, a debutat, joi, 31 august, a doua ediție a Salonului Folk&Blues, eveniment organizat anul trecut în spațiu aproape exclusiv privat, dar care, în acest an, are deja caracteristicile unui festival. Și nu al unui festival oarecare, ci al unuia pe care organizatorul principal, Centrul Național Pentru Sănătate Permanentă (CENASPER), și-l dorește „un festival permanent al Bacăului”. Posibil, în 2017, prin parteneriatul cu Primăria Municipiului Bacău și cu sprijinul SIF Moldova și al unor agenți economici privați în calitate de sponsori, Salonul Folk&Blues rămâne un eveniment care se desfășoară sub „semnul astral al lui Gil Ioniță”, folkist băcăuan apreciat la nivel național pentru ritmurile și versurile pe care le-a lăsat moștenire scenei muzicale românești. Derulat în intervalul 31 august – 3 septembrie, Salonul reunește peste 40 de artiști consacrați sau la început de drum, din toată țara, care concertează pentru publicul larg pe scena Teatrului Municipal „Bacovia”, respectiv a Teatrului de Vară „Radu Beligan”, precum și în aer liber, în Parcul Trandafirilor, la foișor, accesul, în toate zilele, fiind liber în limita locurilor disponibile. Debutul propriu-zis al manifestării a avut loc joi, 31 august, la Sala de festivități „Nicu Enea” de la sediul SIF Moldova, la ora 15.00, în prezența organizatorilor, partenerilor, ai reprezentanților autorităților publice locale, dar, cel mai important, în prezența unui public dedicat și receptiv. „Suntem la a doua ediție, și da, am mai spus-o, acest festival ne dorim să devină o emblemă a orașului Bacău, să vină public și din celelalte orașe, să devină un festival permanent al orașului și să fie legat numele acestui festival de Bacău. Festivalul presupune prezența unui număr mare de artiști de muzică folk și blues în special, din toate colțurile țării. Ideea festivalului a pornit ca o reacție a mea, personală, la… deculturalizarea României. Muzica folk înseamnă și poezie, reprezintă artă, reprezintă cuvântul frumos. Dacă vreți, acest festival este o reacție a mea la non-valoare inclusiv în muzică. Festivalul este însă și folk și blues și ne dorim, ca pe măsură ce el va crește, să cuprindă și alte genuri muzicale. Avem, deja, la această ediție, nu doar folk și blues, ci și muzică ușoară sau fado. Mulțumesc publicului băcăuan pentru deschiderea pe care, de la prima ediție a avut-o, mulțumesc tuturor celor care, într-un fel sau altul, au contribuit la realizarea acestui eveniment, prieteni, sponsori, parteneri media și reprezentanți ai autorităților publice locale.”

Talal Hamad, președintele CENASPER, inițiator și organizator al Salonului Folk&Blues În sala de festivități „Nicu Enea” de la SIF Moldova, publicul, ghidat de scriitorul Val Manescu, a putut savura la propriu, vizual și auditiv, expoziția de caricatură VEM semnată de Victor Eugen Mihai, un prim recital de folk susținut de artistul Daniel Iancu, precum și un inedit și… de revăzut spectacol de muzică și pantomimă, „Mimaginabil”, avându-i în distribuție pe Nidal Hamad și Alexandru Pribeagu. „Viața este atât de surprinzătoare că uneori nu e nevoie de cuvinte. Nidal Hamad și Alexandru Pribeagu au ales să se exprime prin pantomimă și muzică într-un spectacol inedit, bine gândit și bine făcut”, a spus Val Mănescu în deschiderea spectacolului „Mimaginabil”. În ceea ce privește expoziția semnată Victor Eugen Mihai -VEM, aceasta cuprinde circa 50 de lucrări atât premiate la concursuri internaționale și naționale, cât și lucrări realizate în acest an pe diferite teme socio-politico-ecomico-culturale. Lucrările expuse la Salon, am aflat, sunt o avanpremieră a expoziției pe care caricaturistul băcăuan o pregătește pentru anul viitor, o expoziție itinerantă, în țară și străinătate, care să marcheze 30 de ani de la debutul lui, în 1988, în revista Urzica. A urmat concertul susținut de Daniel Iancu, „tot un caricaturist”, după cum s-a prezentat artistul însuși, „dar prin muzică, nu prin desen”. O cântare de calitate, cu inteligență și umor amar. 1 of 7 Capete de afiș, la debut de Salon, au fost, de asemenea, pe seară, spre marea bucurie a publicului, Alexandru Andrieș, Ducu Bertzi și… prietenii, care au ridicat sala în picioare, în îndelungi aplauze. Aceștia au oferit momente prețioase pentru fani și promisiuni tacite că revederile vor fi, de fiecare dată, cu mare bucurie. Vineri, sâmbătă și duminică, alte delectări sunt promise publicului băcăuan, atât nume consacrate ale scenei muzicii folk și blues românești urmând să concerteze la Salon, precum și numeroși și valoroși artiști „ai locului”, la Teatrul Municipal „Bacovia” (vineri, ora 18.00), Teatrul de Vară „Radu Beligan” (sâmbătă, ora 16.00) și la foișorul din Parcul Trandafirilor (duminică, orele 11.00). 6 SHARES Share Tweet

