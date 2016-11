Pentru a doua zi consecutiv, scolile si liceele bacauane se confrunta cu frigul din clasele de curs, urmare a avariei care a afectat mai bine de jumatate din oras.

De aceea, cel putin doua dintre ele – Colegiul National „Gh. Vranceanu” si Colegiul National „Ferdinand I” – au luat decizia de a trimite elevii acasa („Ferdinand” si ieri a redus programul).

„Este mult prea frig. A fost si in ziua de luni, dar astazi, marti, chiar nu se poate invata. Am luat decizia de a trimite elevii acasa. I-am anuntat sa urmareasca pagina de facebook a liceului pentru a vedea daca se va invata mâine.

Tin permanent legatura si cu reprezentantii de la Thermoenergy. Orele pierdute vor fi recuperate saptamâna viitoate, prin prelungirea programului”, a declarat prof. Gabriel Andrei, directorul de la „Vranceanu”.

Si la Inspectoratul Scolar se tine o evidenta stricta a tuturor scolilor in care se invata sau nu. „La acest moment, ora 11.00, din 32 de unitati de invatamânt câte sunt in municipiul Bacau, doar in opt nu avem inca o confirmare in ceea ce priveste sustinerea cursurilor.

Cert este ca la «Vranceanu» si «Ferdinand», intr-adevar nu se invata, la scolile «Alexandru cel Bun» si la „Mihai Dragan» s-a redus programul, la Colegiul Pedagogic, in clasele de primar, gimnaziu si liceu e bine, iar la gradinita s-au instalat aeroterme.

In 24 de unitati se defasoara sigur cursurile in regim normal, iar de la restul inca mai asteptam confirmari”, a precizat prof. Doina Marinov, inspector scolar.