S-a dat cep la editia 2016 a Bursei Vinului VIN-EST, în Bacau

Viticultori, procesatori si comercianti de vinuri din judetul Bacau, dar si din toata tara si chiar din unele state apropiate României sunt prezenti, pentru trei zile, cu standuri sau cu produse, la cea de a patra editie a manifestarii promotionale „VIN-EST Bursa Vinului 2016”, organizata de Centrul de Afaceri si Expozitional in parteneriat cu Selgros Cash&Carry. Evenimentul a fost deschis vineri, 9 decembrie, si are loc pâna pe 11 decembrie inclusiv la Centrul de Afaceri si Expozitii „Mircea Cancicov”.

Prima zi a manifestarii a consemnat si primele demonstratii culinare, sustinute de chef Catalin Dumitru, de la Condor Resort Dulcesti (Neamt), dar si prelegerile sutinute de somelierii Sergiu Nedelea si Mihai Manolache, despre modul in care percem vinul in HoReCa si in retail si despre clasificarea si servirea vinului.

Astfel de actiuni vor avea loc si sâmbata, 10 decembrie, cu demonstratiile culinare ale chef Codrut Rusu, de la restaurantul Boema, din Bacau (intre orele 12,00 si 15,00) si cu expunerea somelierului Mihai Manolache pe tema „Influenta butoaielor de stejar asupra maturarii vinurilor” (de la ora 13,00).

Duminica, 11 decembrie, Silviu Panait va prezenta Beraria Valhalla, din Bacau (intre orele 11,00 si 13,00), iar somelierul Mihai Manolache va vorbi despre „Producerea si clasificarea spumantelor”, eveniment sustinut de Crama Cricova si Les Mousquetaires du Vin – grup de somelieri si comunicatori care ofera experiente complexe si de divertisment educational pentru mediul de business si comunitate.

Manifestarea VIN EST- Bursa Vinului este un eveniment national si international dedicat vinului din România. Expozantii sunt producatori, importatori si distribuitori de vinuri, producatori si distribuitori de echipamente si accesorii pentru industria viticola, restaurante, hoteluri, pensiuni, alti posibili contractanti, case de vinuri si crame renumite din tara si regiune.

Au loc prezentari si degustari de vinuri din Republica Moldova, Italia, Franta, America de Sud si din România. Printre vinurile care pot fi degustate se afla vinuri de masa seci, demiseci, dulci, demidulci albe, rose si rosii, din toate sortimentele.

De asemenea, aici are loc si „Expo Food – Târgul Produselor Traditionale”, astfel încât arta culinara sa se îmbine cu arta vinurilor alese.

VIN EST – Bursa Vinului este si un târg cu vânzare.