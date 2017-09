– Marius Pitirici, administratorul firmei Mario Tech, ne oferă cele mai bune soluții

De cele mai multe ori, oamenii se atașează de bunurile și lucrurile lor. Le este greu să renunțe la ele. Vorbim aici de … un ceas, un televizor sau alte obiecte de uz casnic sau multe alte mărunțișuri.

Atunci când acestea se strică, pentru că nu pot renunța la ele, băcăuanii încearcă să le repare. În acest sens, descoperim în oraș tot felul de ateliere specializate în reparații pe diferite domenii.

Cum partea de IT și telecomunicații este o componentă foarte importantă a vieții noastre, și în acest domeniu am descoperit un segment reprezentativ dedicat mentenanței și reparațiilor.

Cunoscut băcăuanilor sub brandul ReparatiiBacau.ro, firma Mario Tech condusă de Marius Pitirici, un tânăr de 32 de ani, reprezintă alegerea perfectă dacă aveți probleme pe linie de calculatoare, laptopuri, GPS, GSM sau electronice. Curioși din fire, am stat de vorbă cu tânărul antreprenor și am încercat să aflăm cum stau lucrurile în această direcție.

-Cum v-a venit ideea platformei pe care ați construit-o, ReparatiiBacau.ro, și de cât timp aceasta deservește băcăuanii?

-Am luat decizia să îmi înființez o firmă când aveam 28 de ani. Atunci lucram într-o companie de proiectare, cu centru de multiplicări și multe alte chestii, unde aveam mai multe responsabilități. Îmi plăcea foarte mult acolo, drept dovadă că am lucrat în acel loc aproape nouă ani. Dar, îmi doream mai mult. Apoi a urmat o perioadă mai tulbure, cu câteva probleme de familie, și nu numai, după care am spus „Gata! De ajuns!” și m-am hotărât să-mi fac propria firmă. Au fost niște coincidențe atunci. Prietenii îmi spun Mario și când căutam un nume potrivit pentru societate, am găsit liber în lista de domenii Mario Tech. Asta s-a întâmplat în 2013.

-Care au fost primii pași cu firma? Nu a fost greu la început?

-Mi-au ieșit documentele, mi-am dat demisia de la locul de muncă unde eram angajat, am rezolvat problemele din familie, după care am luat o pauză în care n-am făcut absolut nimic. Am stat cam o lună și ceva, timp în care mi-am ordonat ideile.

-Apoi ați deschis un punct de lucru?

-Nu. La început mi-am propus să lucrez doar cu sectorul business. Adică să leg contracte cu diverse firme cărora să le asigur mentenanță la tot ce e nevoie pe parte de IT. Însă m-am lovit de tot felul de probleme pentru că nu aveam un renume și referințe. În această situație, am revenit la persoane fizice și făceam tot felul de reparații de calculatoare și accesorii la domiciliul clientului. Dar pierdeam foarte mult timp cu deplasările. Aveam clienți, dar să stai câteva ore la fiecare, plus deplasarea dintr-o zonă în alta, nu puteam să rezolv decât doi-trei clienți pe zi. Apoi, niște prieteni mai apropiați m-au întrebat de ce nu-mi deschid ceva, lucru la care mă gândeam și eu, dar aveam o teamă privind birocrația. Teamă care s-a adeverit, pentru că a durat cam trei luni până am reușit să deschid primul punct de lucru.

-Unde a fost?

-În zona Pieții Centrale, o zonă acceptabilă… Am zis că am mult de plată: chirie, utilități, taxe, impozite, umblături cu acte, documente, avize… Practic îmi înghețaseră toate economiile în două luni. Când am tras linie, eram pe minus. Apoi, un amic, bine pregătit, căuta de muncă. Mi-a demonstrat ce știe și l-am angajat. La 30 de ani aveam primul punct de lucru și primul angajat.

-Cum ați ajuns de la Mario Tech la ReparatiiBacau.ro?

-Ideea de ReparatiiBacau.ro a fost un proiect gândit să acumulez o bază de date cu toți depanatorii din Bacău, dar nu doar cei din zona IT. Atunci când cineva ar fi intrat pe această platformă ar fi trebuit să găsească de toate, cu adrese, cu locație și tot ce trebuie. Însă cei care administrau site-ul au început să mă descurajeze, chiar dacă oamenii din jurul meu apreciau ideea asta.

-De fapt care au fost problemele reale?

-Cum spuneam, mulți agreau ideea asta. Mă refer aici la micii întreprinzători. Numai că, odată cu această platformă, au declinat oferta pentru că, așa cum mi-au spus, ar trebui să intre în legalitate. Dacă ar fi fost prezenți pe site, ar fi descoperiți și ușor de verificat. Și atunci au început să dea înapoi. Se spune despre Bacău că e „mort” din punct de vedere economic. Dar această situație s-a creat pentru că totul e „la negru”. Eu am demonstrat că se poate.

-Acum platforma există?

-Există, dar e în stand-by. Probabil că în viitor voi lucra pe ea. Dar, ReparatiiBacau.ro am trecut-o pe platforma mea, adică doar domeniul IT, prezentarea proiectului, servicii și descriere. Asta, vom vedea în timp, dacă reușesc să câștig aprecieri din partea celor care beneficiază de serviciile noastre.

-Ne aflăm acum la sediul de pe str. Oituz.

-Da. Oituz nr. 1, peste drum de Școala 19, sau, cel mai bun reper, primul bloc de după Parcul Trandafirilor. În această locație funcționăm de doi ani și jumătate, dar am păstrat și punctul de lucru de la Piața Centrală, mai exact pe str. Mihai Viteazu nr. 3, care e mai mult un punct de colectare. Nu putem ține punct de service acolo pentru că necesită cheltuieli suplimentare cu aparatură, dotări și alte cele. Plus personal. Personal care nu se găsește.

-Cum stați la acest capitol, al specialiștilor?

-E destul de dificil, pentru că foarte mulți oameni, bine pregătiți, au plecat din țară. Se mai găsesc și acum, dar destul de greu. Însă, aceștia au pretenții foarte mari. Și au aceste pretenții înainte de a demonstra ceea ce pot, ceea ce știu. Eu sunt dispus să ofer, dar mai întâi trebuie să-mi demonstreze. În momentul de față, cu tot cu mine, suntem patru angajaţi. O tânără care face recepția, dar care ține o evidență și o bază de date la punctul de pe str. Mihai Viteazu nr.3, și noi, trei băieți, la punctul de lucru propriu-zis de pe str. Oituz nr.1.

„Se acordă titlul de «Laureat» la categoria «excelență în afaceri» domnului Marius Pitirici, ca recunoaștere a calității domniei sale de tânăr antreprenor băcăuan și ca semn de apreciere pentru curajul domniei sale și pentru implicarea exemplară în afacerea Mario Tech SRL.”

-Am observat și nu pot să nu remarc că aveți o diplomă de la Gala Tinerilor Antreprenori.

-Da. Am fost laureat al acestei Gale anul acesta, ceea ce-mi arată faptul că munca îmi este recunoscută și-mi face cinste. A fost o experiență interesantă. Mai am și o latură, să-i spun așa, artistică. Mă ocup și de sonorizări, sunt și sunetist, și mă ocup și de lumini, ofer suport tehnic pentru scenă la diferite evenimente. Astfel am reușit să cunosc foarte mulți oameni și o parte dintre ei m-au propus și m-au susținut cu afacerea mea, proiectul Mario Tech, la Gala Tinerilor Antreprenori. A fost o comisie care a analizat proiectul meu. Fără să știu, au venit diverse persoane aici, la noi la sediu, au discutat cu mine pe diverse teme, ca să verifice cum comunicăm, după care ne-au spus că fac parte din comisie.

-Ați vorbit despre sonorizări și activități adiacente. Există o secțiune în firmă care se ocupă cu așa ceva?

-Nu neapărat. E mai mult un hobby. De pe la vârsta de 18-19 ani am cochetat cu segmentul de muzică în sensul că asiguram sonorizări, ca DJ, prin cluburi sau la evenimente private, și ușor, ușor, am crescut nivelul până când am ajuns să administrez sonorizarea unei trupe, precum și structura de lumini a unei scene. Din acest punct de vedere, cam în fiecare sfârșit de săptămână am evenimente, fiind practic sunetistul și luministul trupei Feelings. Trebuie să spun că în ambele domenii în care activez apar multe probleme, dar tocmai aceste situații ne dezvoltă.

Motto-ul personal: „NU se poate, nu există!”

-Ce sau cine vă inspiră?

-Am foarte mulți mentori. Unul dintre ei este Lorand Soarez de la Cluj, care a fost prezent de câteva ori în Bacău, la Iași. Am fost de fiecare dată la cursurile lui și chiar am studiat ceea ce predă. Apoi am încercat și alți traineri, chiar pe mai multe domenii… Încerc în permanență să mă dezvolt.

-Care sunt proiectele de viitor?

-Trebuie să spun că cel mai bun model, cel mai bun exemplu pentru mine, este compania Dedeman. Este o firmă care a plecat la drum cu un chioșculeț din zona Pieții Centrale și a ajuns leader de piață la nivel național și tinde să iasă din granițele țării. Bine, nu pot să mă compar cu ei, ei sunt în alt domeniu, dar este cel mai bun exemplu. Ei au demonstrat că se poate. Nu pot să spun că am o țintă, dar dacă pot să fac măcar 1% din câte au făcut ei, e destul de mult. În acest sens, mai am un proiect, de această dată la nivel național, dar la care încă mă gândesc cum să-l implementez. Este vorba de REPAROM. Este exact ca ReparatiiBacau.ro, care este un proiect local, REPAROM fiind național.

-De ce ar trebui băcăuanii să apeleze al serviciile ReparatiiBacau.ro?

-Pentru că noi ne dăm toată silința să rezolvăm orice problemă, pe domeniul IT, momentan. Oamenii, în general, au mentalitatea asta – service sau reparații, că repară orice. Asta a fost implementată de o firmă la nivel național care aveau un slogan că repară tot ce se bagă în priză. Numai că lucrurile nu au stat chiar așa, fiind nenumărate situațiile când au fost clienți nemulțumiți, între care m-am aflat și eu. Eu sunt un om perfecționist. Pentru mine, nu există nu se poate! Vreau să fie totul impecabil, lucru pe care îl cer și băieților care lucrează cu mine. Noi oferim și un fel de consultanță, de informare a clientului. În acest sens, avem tot felul de campanii, de genul, Vino cu laptopul tău și îți spunem ce are, și nu costă nimic. Sunt anumite probleme pe care le-am constatat cu trecerea timpului, cum ar fi scăderea performanțelor unui laptop, PC etc. Trebuie să înțelegem că 50% din performanțele unui dispozitiv sunt tăiate din start dacă nu este curățat la timp. Practic este vorba de prevenire și trebuie să înțelegem că prețul mentenanței este mult mai mic decât prețul reparațiilor sau înlocuirilor de piese.

În rest, încerc să creez o imagine în acest domeniu. Toată lumea se plânge că nu mai găsește un service, un service de calitate, dar toți caută prețul cel mai mic, fără a se gândi că prețul oglindește calitatea și că în acel preț se regăsesc foarte multe, de la munca propriu-zisă la materiale, piese și multe altele. Și vă dau un exemplu. Să schimbi un alimentator, nou, la un laptop, e de la 150 de lei în sus. Eu găsesc o variantă cu 50 de lei cu unul refolosit, iar clientul zice că nu plătește mai mult de 30. Vă dați seama ce se întâmplă. Pentru că trebuie să plătesc oamenii, impozite, chirii etc. Practic, în acest fel, trimitem economia din nou în zona gri sau chiar neagră, ceea ce nu e corect. Trebuie să fim cu toții corecți, să plătim și apoi să cerem ce ni se cuvine.

-Pentru că spuneați că specialiștii sunt greu de găsit în ziua de azi, ce măsuri vizați în această direcție?

-Am adoptat o soluție prin care luăm tineri în practică. În general, de la Colegiul Tehnic „N.V. Karpen”, pentru că e un liceu cu domeniu apropiat de ce facem noi. Sunt tineri care-și fac stagiul de practică de trei săptămâni pe nivel de liceu sau de trei luni pentru cei de la profesională. Am descoperit tineri foarte descurcăreți, chiar un caz în care un tânar care a terminat profesionala, care dorește să-și continue studiile dar să și lucreze la noi. A avut abilitate, a învățat, i-a plăcut, a depus pasiune, iar acum e capabil și performează chiar dacă are doar 18 ani. Practic, în el m-am văzut pe mine, în urmă cu mulți ani, când și mie mi s-a acordat credit și șansa de a porni la un drum care astăzi m-a adus aici, un drum care sigur va continua până pe culmi înalte.

