un grup de întreprinzători adună semnături pentru organizarea referendumului

în replică, primarul arată că Primăria are conturile blocate, iar unii oameni de afaceri refuză să-şi plătească impozitele

Un grup de investitori din orașul și stațiunea Slănic Moldova au lansat inițiativa organizării unui referendum pentru schimbarea primarului Gheorghe Baciu, aflat abia la primul său mandat în această funcție.

Oamenii de afaceri strâng semnături pentru inițiativa lor. Norma cerută de lege este de 1.100 de semnături, dar Valentin Bucur, unul dintre inițiatori, administratorul cunoscutei Crama Domnească din stațiune, spune că sunt deja peste 800 adunate. Inițiatorii acțiunii spun că slănicenii sunt nemulțumiți că nu văd nicio schimbare în bine a orașului lor, iar mulți întreprinzători se plâng că primarul îi ține în șah, că nu le eliberează autorizațiile de funcționare.

În replică, primarul Gheorghe Baciu îi acuză pe întreprinzători că nu-și achită obligațiile către autoritatea locală, care și așa are conturile blocate tocmai datorită datoriilor unuia dintre ei. De unde bani, atunci, pentru schimbări radicale pe fața orașului?

„Fără autorizațiile de funcționare – spune Valentin Bucur – suntem expuși controalelor și amenzilor foarte mari. Unul dintre agenții economici deja a plătit la poliția economică și are și dosar penal, pentru că deși a depus actele pentru autorizare acum patru luni, nu a primit documentul.

În Slănic nu au autorizare cea mai mare parte a hotelurilor, pensiunilor și restaurantelor, iar acolo e vorba de peste 180 de locuri de muncă. În plus, au fost puse taxe locale majorate. Taxa de parcare este 3 lei și se pun «caracatițe» mașinilor dacă nu plătești. Izvoarele minerale sunt oprite, iar parcul arată jalnic. În plus, toată lumea din Cireșoaia și Cerdac este nemulțumită de ce face Primăria. Au mărit taxele, dar nu fac nimic. În schimb, evacuează o tânără care locuiește într-un bloc ANL, însărcinată în luna a șasea, pentru că nu au vrut să-i reevalueze dosarul”.

De când a apărut ideea referendumului, inițiatorii acțiunii spun că primarul le trimite pe cap controale și îi amenință că le dă amenzi până le închide firmele, că îi demolează. În plus – spun ei – amenință oamenii care semnează petiția pentru referendum. „Într-un timp scurt am reușit să adunăm, însă, un număr record de semnături, pentru că toată lumea e nemulțumită – a precizat Valentin Bucur. Primarul spune că agenții economici au datorii la primărie și nu vor să le plătească. Dar eu, de exemplu, am datorii zero. Pe mulți îi acuză degeaba. Am plătit toate taxele și impozitele. Urmează să depunem dosarul cu semnături la Prefectură, după care așteptăm să se hotărască data referendumului”.

Tai balaurului un cap, îi cresc trei în loc

Gheorghe Baciu recunoaște că se află, deja, ca în povestea în care tai balaurului un cap, dar în loc îi cresc altele trei. În problema „referendumului”, însă, vede două componente. Pe de o parte – spune primarul -, este justificat ca oamenii să fie nemulțumiți, întrucât așteptările lor sunt peste posibilitățile Primăriei care are conturile blocate și care se străduiește să recupereze creanțele. Iar acțiunea cu „referendumul” ar fi pornită de doi întreprinzători locali, care în loc să-și plătească datoriile față de primărie, obligațiile lor financiare, dar și pe autorizație de funcționare, preferă să instige lumea.

„Au trimis echipele pe teren – spune primarul -, propriii angajați obligați să strângă semnături. Păcălesc oamenii. De exemplu, le spun să semneze pentru reducerea taxei de salubritate. Cum de un proprietar de restaurnat din Slănic a ajuns să se intereseze de «binele» pietrarilor din Cireșoaia? Am probe vizavi de modul în care adună semnături. Domnul Bucur, de exemplu, de la Crama Domnească nu are datorii financiare, dar are obligația ca pentru autorizația de funcționare să aducă documente în regulă. Eu am instituit din septembrie o regulă după care nu mai dau o autorizație de funcționare dacă cei de la Urbanism nu verifică și corectitudinea pe teren a solicitantului.

Autorizațiile se prelungeu pentru zece ani. Nu le voi mai prelungi, voi elibera autorizații noi, pentru că au apărut situații noi. Am trei rânduri de adrese pe care le-am trimis către ei, am discutat cu ei, le-am atras atenția să se pună în ordine până pe 30 iunie 2017, pentru că legea specială care a fost dată după catastrofa din Clubul Colectiv este foarte restrictivă”.

Gheorghe Baciu: „Nu vreau să devin un penal!”

Primarul Slănicului mai susține că acolo în multe cazuri realitarea din acte nu corespunde cu realitatea de pe teren. „Eu nu pot emite autorizații ca după aceea să devin un «penal»” – ne-a declarat Gheorghe Baciu. Și Sanatoriul balnear reclamă o mare întârziere a autorizației de funcționare. Dar primarul susține că Sanatoriul are unele probleme de rezolvat, pentru a primi autorizarea. „I-am notificat de mai bine de o lună în acest sens – a precizat Gheorghe Baciu. Eu nu voi pune bețe-n roate unui întreprinzător corect nici dacă mi-ar fi dușman și noi voi lua la control cu acul situația lui”.

Situația creată acum cu ideea referendumului – mai crede primarul – face, de fapt, un mare bine orașului și stațiunii, „pentru că inițiatorii dau dovada intențiilor pe care le au. Adică nu-i interesează cum să fie corecți, ci cum să critice primarul”. „Eu nu am nevoie de aplauze, dar cu ocazia aceasta adun documente – a opinat Gheorghe Baciu. Și, întâi, să-și achite datoriile la noi! Numai Hotelul Perla are de dat circa două miliarde de lei vechi.

Va fi sau nu referendum?

Pentru a declanșa un referendum, inițiatorii lui trebuie să aibă un argument, dar primarul din Slănic crede că ei nu îl au. „Da, în orice localitate sunt și oameni nemulțumiți – recunoaște Gheorghe Baciu. Dar un referendum nu se aprobă oricum, chiar dacă vii cu 2.000 de semnături. Un primar nu poate fi demis cum vrea oricine. Eu am declarat ce datorii are primăria Slănic, și ne-am înscris la arierate. Este normal ca lumea să fie nemulțumită. Nu ne-a ajutat nimeni, nici Consiliul Județean. Acum am solicitat un sprijin la Guvern.

Iar strângerea de semnături ale unor nemulțumiți nu face decât să se confirme situația în care se află Slănicul. Dacă îi rugam să strângă astfel de semnături ca statul se ne dea un ajutor, cei cu referendumul nu o făceau cu așa ardoare. Eu nu cedez, voi lupta cu ei. Nu vreau ca de dragul cuiva care spune lucrurile trunchiat să distrugem o comunitate. Vreau ca Sănicul să fie o stațiune căutată, iar turiștii să fie mulțumiți de calitatea serviciilor, de cum arată stațiunea. Acestea sunt obiectivele mele. Iar întreprinzătorii sper să mă cunoască mai bine de acum încolo. Pentru că vreau să fiu foarte corect”.