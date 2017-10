Bărbatul de 42 de ani, din comuna Tamaşi, care vineri dimineaţă a încercat să ademenească o elevă de clasa a III-a, de la Şcoala „A.I. Cuza” din Bacău, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru infracţiunile de tentativă de lipsire de libertate, lipsire de libertate şi tentativă la agresiune sexuală. Acesta a fost prins sâmbătă seara, după ce, în jurul orei 19.00, a acostat o adolescentă de 17 ani, din comuna Dămieneşti. Ar fi abordat-o iniţial la Parcul Trandafirilor unde a întrebat-o acelaşi lucru: unde este Autogara? A urmărit-o apoi până la Colegiul Economic unde a ameninţat-o cu acte de violenţă şi i-a cerut să întreţină relaţii sexuale cu el. Tânăra a scos în acel moment un spray lacrimogen şi i-a pulverizat în faţă, reuşind astfel să scape din mâinile lui şi să fugă. A alergat până la Secţia 2 Poliţie unde a sesizat cele întâmplate. Imediat, poliţiştii au răscolit zona şi l-au prins în apropiere de Autogara Bacău. Acest individ nu este la primele tentative. El a mai făcut 9 ani de închisoare, după ce în 2003 a violat o minoră, fiind eliberat din puşcărie în 2015. Potrivit unui articol publicat de Curierul Naţional, în octombrie 2003, bărbatul, care atunci avea 28 de ani, a acostat o minoră de nouă ani în zona Autogării şi prin ameninţare a dus-o pe un teren viran unde a violat-o. A fost prins a doua zi de poliţişti şi s-a stabilit că tot el mai era autorul unei agresiuni şi a unei tentative de viol. Şi acestea nu sunt singurele fapte comise. El ieşise din închisoare în 2002, după şapte ani petrecuţi în spatele gratiilor tot pentru viol, victimă fiindu-i atunci o minoră de şapte ani, dar înainte a mai avut alte două condamnări pentru tentativă de viol şi viol. 456 SHARES Share Tweet loading...

