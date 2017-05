Multimedia Proiect cu iz „regal” la Colegiul „Ferdinand I” de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Astăzi, în amfitearul Colegiului Național „Ferdinand I” s-a desfășurat prima etapă din proiectul educativ regional „Unirea românilor – Un vis de secole” înscris în CAER 2017– poziția 343. Amfitrionii evenimentului au fost elevii clasei a-IX-a D, Alexandra Adomniți și Vlad Corobană, care au fost în rolul MS. Regele Ferdinand și Regina Maria. La activitate au participat reprezentanții partenerilor principali: Școala Gimnazială Berești Tazlău – coord. proiect, prof. dr. Viorel Georgian Dumitru , Asociația Cultul eroilor – col.(r) Paul Valerian Timofte, Centrul de educație incluzivă nr. 1 Bacău – prof. Angelica Păuc, Biserica „Lazaret”- pr. paroh Marius Iacobeanu, pr.Ciprian Ciuche vicepreș. Fundația „Episcop Melchisedec”, filiala Bacau. Le-au fost alături, conducerea, dir. Nicu Vasile Harasemciuc, dir. adj. Zărnescu Nicoleta, echipa organizatoare formată din prof. Gabriela Ciuche, prof. Laura Gavriliță, prof. Mihaela Savin, prof. Cristina Sichim, elevi și cadre didactice din cadrul colegiului. Au fost premiați elevii participanți la secțiunea I – concurs eseuri și cei de la secțiunea II- concurs desene, având ca temă: Campania din 1917 în România și Europa.

Atmosfera a fost presărată cu momente artistice emoționante susținute de elevii colegiului. Mâine, are loc cea de-a treia secțiune înscrisă în proiect, Marșul eroilor, la care vor participa peste 1000 de elevi, însoțiți de 80 cadre didactice din cadrul colegiului și cele 13 școli partenere.

