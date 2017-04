Programul Start Up Nation. Afacerile băcăuanilor de orice vârstă, finanţate integral de stat

-secretarul de stat Hary Ilan Laufer le-a arătat studenţilor „alecsandrieni” cum să se facă patroni pe banii statului

Aula Universității „Vasile Alecsandri” a devenit neîncăpătoare, săptămâna trecută, când secretarul de stat Hary Ilan Laufer, de la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, a poposit în Bacău pentru a le vorbi studenţilor despre noul program Start Up Nation – România. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Bacău, în parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat prin Oficiul Teritorial pentru IMM și Cooperație Iași și Universitatea „Vasile Alecsandri Bacău” Bacău. Simpozionul a beneficiat şi de prezenţa lui Adrian Mlădinoiu, secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, a deputatului Dragoş Benea, a preşedintelui CJ, Sorin Braşoveanu, subprefectului Sorin Ailenei şi prof. univ. dr. ing. Carol Schnakovszky, rectorul Universităţii „Vasile Alecsandri”. „Este o sesiune de informare, organizată pentru voi, tinerii din acest judeţ care doresc să-şi deschidă o afacere. Prin urmare, sunteţi invitaţi să puneţi cât mai multe întrebări pe marginea acestui subiect”, a arătat, în deschidere, preşedintele CJ, Sorin Braşoveanu.

„Tinerii să rămână în ţară, să pună în practică ideile bune de business”

A urmat secretarul de stat Adrian Mlădinoiu care a transmis „determinarea fermă a Guvernului României de a susţine acest program”. „Şi asta, din mai multe motive. Unul este pentru ca dvs, cei tineri, ca şi noi, să rămânem în ţară şi să ne punem în practică ideile bune de business pe care le avem. Nu a mai existat niciodată, în România, un asemenea program, în sensul în care statul vine şi finanţează în întregime o idee, fără ca dvs. să fiţi nevoiţi să puneţi nici măcar un leu din buzunar”, a declarat secretar de stat Adrian Mlădinoiu.

Referindu-se la dorinţa guvernanţilor de a dezvolta, prin astfel de programe, clasa de mijloc a societăţii, el a amintit despre educaţia antreprenorială la nivel universitar (în acest sens, urmând a fi introdusă această disciplină nouă în cadrul universităţilor), cât şi mai ales prin crearea primului liceu antreprenorial din România. „Ne dorim ca oamenii bine pregătiţi să nu mai plece din ţară, iar cei care au plecat şi-şi doresc să revină acasă să facă acest lucru. Astfel, în viitor, prin crearea de noi afaceri, să poată trăi decent în România. Să trăim cu toţii decent”, a mai punctat Adrian Mlădinoiu.

Chiar şi străinii au loc în Program

Apoi, timp de câteva zeci de minute, la fel de tânărul secretar de stat Hary Ilan Laufer, a prezentat succint, dar concis, programul Start Up Nation, vorbindu-le celor prezenţi, printre altele, despre cele peste 10.000 de noi afaceri pe an care vor putea fi suţinute financiar de stat în următorii patru ani. „Este doar un pilon – din mai mulţi – pe care Guvernul României îl implementează în acest moment, astfel încât să reuşim s-aducem cât mai mulţi tineri, şi nu numai, către zona de antreprenoriat din ţară. Economia noastră se bazează, în principal, pe societăţile mici şi mijlocii şi, ca atare, pentru noi, este foarte important să aducem cât mai mulţi români în clasa de mijloc.

Prin acest program, ne dorim să stimulăm înfiinţarea de noi societăţi comerciale, pentru că, în ultimii ani, sunt mai multe societăţi comerciale care se închid decât care se deschid”, a punctat secretarul de stat Hary Ilan Laufer. El a mai anunțat, totodată, în premieră, lansarea spre dezbatere publică a Legii Prevenției prin care antreprenorii vor putea să evite sancțiunile de la ANAF sau Inspecția Muncii, alături de alte măsuri importante de relaxare fiscală.

„Acest program se adresează tuturor care vor să se aproprie de mediul de afaceri, inclusiv cei care nu au un capital propriu, cei care trăiesc în mediul rural sau urban. Totodată, pentru că am primit foarte multe mesaje de la cei plecați afară, ei bine, și ei sunt eligibili, putând aplica în acest program, și dacă este vorba de un cuplu mixt – român căsătorit cu o englezoaică, nemțoaiceă etc și invers. Chiar și cetățenii străini care vor să-și deschidă o societate în România”, a subliniat Hary Ilan Laufer. Cert este că, prin programul Start Up Nation, se încurajează dezvoltarea spiritului antreprenorial prin stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, adresându-se tuturor cetățenilor români cu vârsta minimă de 18 ani, care doresc să își înființeze o companie. „Am aflat de pe Facebook despre eveniment.

Chiar mă interesează, pentru că, în acest fel, aflu cum pot accesa fondurile nerambursabile pentru demararea unei afaceri. Sunt student la inginerie, Tehnologia Informaţiei, şi, personal, m-ar interesa să iniţiez ceva în sfera IT, să zicem, o companie care să dezvolte diferite aplicaţii în domeniu”, a declarat Ilie Baxan, de 21 de ani, student la Universitatea „Vasile Alecsandri”. „Foarte interesant. E drept, sunt şi foarte multe de învăţat, dar sunt oportunităţi pentru cei care debutează în afaceri”, a spus şi Diana Ciocănaru, studentă la Contabilitate şi Informatică de gestiune, în cadrul aceleiaşi universităţi de stat. În cadrul evenimentului, au fost oferite informații cu privire la implementarea Programului, fiind apoi supuse dezbaterilor, timp de aproape jumătate de oră, secretarul de stat Hary Ilan Laufer răspunzând întrebărilor în cascadă venite din partea celor din sală.