Cifra de afaceri mai mică, veniturile totale mai mici, dar și cheltuielile totale mai mari au făcut, în final, ca prima parte a anului în curs să se încheie, față de aceeași perioadă a anului trecut la Aerostar Bacău cu un profit net mai mic cu 27%. Compania a raportat un profit net de numai 25,2 milioane de lei. Conducerea societății consideră că în primele șase luni ale lui 2017 afacerile Aerostar se încadrează în tendințele specifice domeniului aviație și apărare la scară globală și a precizat că în continuare principalele linii de afaceri sunt Fabricația de produse de aviație, Mentenanța pentru avioanele comerciale și Fabricația de sisteme aero și terestre pentruApărare. Aerostar și‐a menținut poziționarea ca numărul 1 în România în domeniul său de activitate, în fabricația de aviație și în întreținerea de avioane civile, iar compania este un furnizor semnificativ pentru soluțiile din domeniul sistemelor defensive aero și terestre. Aerostar este lider regional în aceste domenii din piață. Vânzările la export ale companiei din Bacău au ajuns la 136,7 milioane de lei, iar piața din Europa deține aproape 60% din pondere în totalul vânzărilor totale, urmată de piața din România la circa 15%, din Asia (circa 12%), din Africa și din Canada.

Tot în primul semestru al anului, Aerostar a investit peste opt milioane de lei, aproape în întregime pentru achiziția de echipamente tehnologice, hardware, echipamente de măsură și control, instalații etc., restul pentru licențe software și dezvoltarea sistemului informatic de gestionare a producției. Până la finele anului 2018, compania vizează digitalizarea întregului proces de producție. Aerostar a lucrat în primele șase luni ale anului cu 2.128 de salariați, dintre care 1.879 au participat la programe de formare profesională, pentru care s-au cheltuit 523.000 de lei. Acționarul majoritar al Aerostar este compania Iarom București, cu o deținere de 71%, iar SIF Moldova are o participație de 14,9%. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.