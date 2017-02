Profit în creștere la Aerostar anul trecut de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Compania Aerostar Bacău a făcut publice rezultatele financiare preliminare ale anului 2016 și a anunțat un profit de net de peste 56,47 de milioane de lei, în creştere cu 8% comparativ cu anul precedent. Din acesta, peste 13,70 de milioane de lei vor fi dirijate pentru repartizare ca dividende. Valoarea brută a dividendului a fost stabilită la 0,09 lei. Societatea a a cumulat, anul trecut, și datorii, care au ajuns la aproximativ 72,90 de milioane de lei, în creştere tot cu aproximativ 8% faţă de anul precedent, iar datoriile pe termen lung însumau 18,80 de milioane de lei. Capitalurile proprii, la final de an, erau de aproximativ 213 milioane de lei, iar activele totale au ajuns la 411 milioane de lei, în creştere cu 14% faţă de 2015. Rezultatele preliminare au fost prezentate la recenta întâlnire a reprezentanților companiei Aerostar cu investitorii și cu analiștii financiari. Pentru acest an, acționarii societății au aprobat propunerile pentru o cifră de afaceri de 320 de milioane de lei, venituri totale de 335 de milioane de lei, cheltuieli totale de peste 303 milioane de lei și un profit net de peste 27 de milioane de lei. 0 SHARES Share Tweet

