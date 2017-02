Educatie Profesorii universitari susțin elevii de clasa a XII-a în pregătirea pentru examenul maturității de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează, pentru al cincilea an consecutiv, cursuri de pregătire gratuite pentru Bacalaureatul 2017. Acestea sunt destinate eleviilor din clasele a a XII-a, care parcurg, cu sprijinul unor profesori de prestigiu din instituția de învățământ superior, programa şi subiectele de examen pentru disciplinele Matematică și Limba şi literatura română. Sâmbătă, 25 februarie au început practic aceste cursuri. De la ora 9, amfiteatrul BI 30, din cadrul Facutății de Științe era arhiplin, elevi din toate colegiile băcăuane, dar și din liceele din afara orașului fiind prezenți la această întâlnire. Același lucru s-a întâmplat și duminică, 26 februarie, când au început cursurile pentru Limba și literatura Română, în amfiteatrul C2 al Facultății de Litere. ”Îmi place că acești elevi sunt interactivi și vioi. Bineînțeles că rezolvăm și probleme din programa școlară, dar încercăm să le oferim și o perspectivă mai largă. Le explicăm și ce înseamnă viața de student, ce condiții sunt în universitate, ce specializări și programe de studii pot urma. Sunt foarte receptivi, mai ales când discutăm probleme de principiu. Sunt elevi de diferite nivele, folosim diferite metode și tehnici de lucru, ne adaptăm. Vin și copii din afara orașului, ceea ce ne bucură.”

conf.univ.dr. Marcelina Mocanu, șef Departament de Matematică, Informatică și Științe ale educației, din cadrul universității Ședințele de pregătire durează patru ore. Pentru disciplina Matematică, cursurile se vor desfăşura în fiecare sâmbătă, până pe 24 iunie, între orele 09-13, corp B, în sala BI 30 (excepție sărbătorile legale 15.04, 29.04 și 03.06), iar pentru disciplina Limba şi literatura română, aceste întâlniri între elevii de clasa a XII-a și cadrele didactice din universitate sunt organizate în fiecare duminică, până pe 25 iunie, între orele 09-13, corp C, în amfiteatrul C2 (excepție sărbătorile legale 16.04, 30.04 și 04.06). "Din experiența anilor trecuți, elevii sunt interesați să urmeze aceste cursuri de pregătire, dar apreciază și modul în care profesorii universitari abordează programa de bacalaureat. De asemenea, ei beneficiază de experiența cadrelor noastre și, totodată, se adaptează trecerii de la mediul preuniversitar, la cel universitar", ne-a declarat și conf.univ. dr. Cristina Cîrtiță Buzoianu, prorector pentru etica și imaginea universității. La Matematică, aceste cursuri sunt susținute de profesorii universitari Marcelina Mocanu, Costică Lupu, Iulian Furdu, Manuela Gîrțu, Roxana Ardeleanu, Otilia Lungu, Carmen Popescu, Cerasela Crișan, Valer Nimineț și Mihai Talmaciu. La Limba și literatura română, elevii sunt pregătiți de profesorii universitari Vasile Spiridon, Ioan Dănilă, Adrian Jicu, Petronela Savin, Nicoleta Popa, Luminița Drugă, Mihaela Hriban și Violeta Popa. Examenul de Bacalaureat începe efectiv pe 6 iunie, cu probele orale, iar cele scrise se vor susține din 26 iunie. Până atunci, între 13 și 17 martie, elevii claselor a XII-a vor susține în școală și o simulare obligatorie a probelor scrise.

