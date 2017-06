Top Story Primarul Necula: „Sindicaliștii de la Compania de Apă amenință cu greva” de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter „Pe parcursul ultimelor săptămâni, autorități ale administrației publice locale, între care și Primăria Municipiului Bacău, au fost supuse unor presiuni sistematice orchestrate de Sindicatul din CRAB, în contextul negocierilor dintre sindicat și managementul Companiei în vederea perfectării contractului colectiv de muncă pe anul în curs”, susține primarul municipiului Bacău, Cosmin Necula într-o postare pe Facebook. Situația economico-financiară a CRAB, prezentată pe larg de conducerea Companiei în plenul Consiliului Local, ridică mari semne de întrebare privitoare la viitorul acestei societăți. „Pentru o corectă informare a opiniei publice, reiau aici câteva din constatările noii conduceri CRAB, rezultate în urma unui audit financiar:

– rentabilitatea financiară a CRAB a scăzut cu 70 la sută într-un an;

– rentabilitatea economică a scăzut cu 84 la sută într-un an;

– volumul cheltuielilor cu personalul (salariile) s-au dublat între 2014 – 2016;

– în 2015 profitul net a fost de 1,5 milioane euro; în 2016, profitul a scăzut de 6 ori, la 0,25 milioane euro”. Primarul Bacăului spune că unii dintre sindicaliștii CRAB, dirijați din culise de directori care ridică lefuri de 14 – 15.000 lei pe lună, în pofida lipsei evidente de performanță a activității, șantajează mediatic atât managementul CRAB, cât și conducerea Municipiului Bacău, militând pentru menținerea unor salarii și privilegii care nu mai pot fi suportate în noul context economico-financiar al Companiei. „Prin adrese remise Municipiului Bacău, „sindicaliștii” au amenințat cu ieșiri în presă, iar la ultima discuție de mediere derulată la sediul CRAB au anunțat declanșarea unei greve de avertisment, la 23 iunie, cu întreruperea activității societății pentru două ore: – spune primarul Necula. El face apel către angajații onești și profesioniști din CRAB să nu se lase atrași în jocul murdar derulat de conducerea sindicatului, cu complicitatea unor directori incompetenți ce luptă de fapt pentru menținerea salariilor de zeci de mii lei/lună, sacrificând astfel sănătatea financiară a Companiei. „CRAB nu este proprietatea unor directori și sindicaliști! Este o societate condusă de un Consiliu de Administrație, director general și AGA, nu de lideri de sindicat dispuși să facă jocuri meschine! E bine de știut că Municipiul Bacău a contractat împrumuturi pentru a asigura cofinanțarea proiectelor europene derulate de CRAB și, măcar din respect pentru contribuabilii băcăuani, Compania trebuie să-și deruleze activitatea fără întreruperi în furnizarea apei. Municipiul Bacău deține 52 la sută din CRAB. Ca primar, susțin necesitatea unui echilibru financiar al societății, dar și o anumită echitate în plan salarial: e clar că cei care fac munca de jos și suportă intemperiile pentru a remedia în timp util avariile apărute la rețeaua învechită de apă merită o ajustare a veniturilor salariale. Susțin, de asemenea, diminuarea salariilor directorilor și personalului TESA care sunt artificial umflate și, în acest moment, imposibil de susținut de către CRAB.

Sunt pentru plata muncii reale și, totodată, pentru tăierea salariilor imense ridicate de directorimea din societate, în condițiile de ineficiență a activității semnalate de managementul CRAB. Îi anunț pe liderii de sindicat și pe cei care se raliază jocurilor murdare puse în operă de aceștia că vor suporta toate consecințele legale în ipoteza în care CRAB va opri furnizarea apei, ca așa-zisă măsură de avertisment. Apa este vitală, iar întreruperea furnizării ei poate avea consecințe dramatice pentru viețile băcăuanilor, precum și pentru instituții publice” – se mai arată în postarea primarului Bacăului. Acesta mai spune că primarul municipiului Bacău, municipalitatea sau conducerea CRAB nu pot face obiectul șantajului mediatic exercitat de unii „sindicaliști” din societate: „șerpăria” din CRAB trebuie curățată, întrucât s-a ajuns în punctul în care ea periclitează viitorul acestei companii și soarta proiectelor derulate în prezent de aceasta. Președintele CJ: „Băcăuanii nu pot fi bătaia de joc a unor sindicaliști pătați de la CRAB!” Și președintele Consiliului Județean Bacău a luat atitudine în problema conflictului de la Compania de Apă. „În calitate de președinte al Consiliului Județean Bacău, al doilea acționar important în Compania Regională de Apă după Municipiul Bacău, dezaprob categoric practicile anumitor lideri sindicali din cadrul CRAB, menite a pune presiune pe autoritățile locale în plină etapă de negociere a contractului colectiv de muncă la nivel de societate” – a scris Sorin Brașoveanu, pe contul său de Facebook. „CRAB, operator de utilități la nivel județean, deservește sute de mii de băcăuani. Profesioniștii din cadrul societății, angajații onești trebuie să înțeleagă că orice măsură de întrerupere a activității, așa cum au anunțat liderii sindicatului, poate avea consecințe nefaste asupra unui județ întreg! În numele apărării unor privilegii de care beneficiază doar o mână de șefi și anumiți directori, unii sindicaliști din CRAB cred că-și pot bate joc, după bunul plac, de sute de mii de persoane. Acest fapt este inacceptabil! Conform unui audit făcut de conducerea CRAB, societatea se află aproape de o prăbușire economică, după ce profitul companiei în 2016 a scăzut dramatic față de anul 2015. Prin urmare, pretențiile financiare enunțate de unii membri ai sindicatului nu doar că nu pot fi satisfăcute, dar productivitatea în scădere a CRAB ridică mari semne de întrebare cu privire la eficiența muncii directorimii și șefimii din societate.

Atât timp cât profitul CRAB nu poate acoperi lefurile pretinse de sindicat, nu putem discuta de majorări salariale sau alte facilități. Nu putem risca intrarea în colaps a operatorului de utilități, doar pentru a menține salariile și privilegiilor unora din directorii și șefii CRAB! Mentalitățile din CRAB trebuie schimbate, iar liderii de sindicat să înțeleagă că această societate se ghidează după reguli și legi și nu poate fi condusă prin sloganuri sau pretenții lipsite de fundament și sustenabilitate. Lansez un apel către oamenii de bun simț din CRAB și-i rog să înțeleagă că nu e cazul să accepte să „joace” într-o piesă de teatru care nu este a lor și că băcăuanii nu merită să fie afectați de o eventuală întrerupere a activității companiei!

