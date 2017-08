Presa dă ca sigură desemnarea societății Aerostar Bacău ca centru de mentenanță pentru flotila de avioane de luptă F16 achiziționate de România, după ce premierul Mihai Tudose și ministrul Apărării Naționale s-au întâlnit, miercuri, 30 august, și marți, 29 august, cu reprezentanți ai companiei Lockheed Martin. Informațiile publicate mai vorbesc de un acord semnat între cele două părți, dar nici președintele Aerostar, domnul Grigore Filip, nici Guvernul și nici Ministerul Apărării Naționale nu au confirmat oficial vestea. „Nu știu nimic despre ce vorbește presa” – ne-a declarat Grigore Filip miercuri, după prânz. Dacă s-ar confirma oficial, vestea ar putea fi de bun augur pentru compania Aerostar, care fabrică produse de aviație, repară și modernizează avioane, produce și realizează integrări de sisteme aero și terestre cu aplicații civile sau în domeniul apărării și securității, dar care este pregătită și pentru o eventuală desemnare ca centru de mentenanță pentru flotila de avioane de luptă F16, mai ales în condițiile în care – se spune – Lockheed ar agrea întreprinderea din Bacău. „Aerostar – ne declara președintele companiei, domnul Grigore Filip – se pregătește în vederea desemnării formale ca centru de mentenanță pentru F16. Neformal noi am fost desemnați de circa doi ani, dar reglementările legale au mai întârziat. Aerostar are deja parteneriate cu companiile partenere și cu alți furnizori în domeniu, dar stadiul în care suntem ține de metodologia aplicării unui act normativ cum este, în acest caz, Legea privind industria națională de apărare (Legea 232), apărută anul trecut. Așteptăm să fie date, pentru această lege, normele de aplicare și atunci vom ști cine va fi desemnat centru de mentenanță”. Normele de aplicare a Legii 232 ar trebui să apară deja, după care urmează să se deschidă un registru al operatorilor economici din industria de apărare și un catalog cu servicii și produse din această industrie. În baza autorizării pentru fiecare entitate urmează să fie desemnați cei acceptați ca centru de mentenanță, prin memorandum de guvern. 10 SHARES Share Tweet

