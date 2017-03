Actualitate Premiu #DeZece pentru studenții băcăuani Asociația Liga Studenţească din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a fost premiată la „Gala de 10 UNSR” de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Asociația Liga Studenţească din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut onoarea de a participa la „Gala de 10”, un eveniment important organizat de Uniunea Națională a Studenților din România (UNSR), cu ocazia împlinirii a 10 ani de la înfiinţare, care a avut loc la Palatul Parlamentului la finalul săptămânii trecute. În cadrul acestei întâlniri, au fost premiați 10 studenți și 10 elevi datorită rezultatelor deosebite. Pentru a promova voluntariatul au fost premiați şi 5 voluntari pentru implicarea lor în diferite proiecte. Momentul a fost așteptat de toate asociațiile care au fost nominalizate pentru numele #DeZece, printre care și Asociația Liga Studenţească din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Din totalul asociațiilor care au completat formularul de înscriere pentru a primi una dintre cele cinci distincții pe care le oferă Uniunea Națională a Studenților din România, Liga Studențească din Bacău, împreună cu alte 12 asociații au intrat în cursa pentru titlul „Asociația #dezece”. La eveniment au fost invitați de seamă între care Pavel Năstase – Ministrul Educației Naţionale, Gabriel Petrea – Ministrul Consultărilor Publice și Dialogului Social, Ecaterina Andronescu – Președinte Senat UPB, Anton Hadăr – Președinte al Federației Naționale Sindicale Alma Mater și mulți alții. Între cei care au luat cuvântul s-au numărat și foști președinți ai UNSR care au ținut să împărtășească propriile trăiri despre experiența lor în cadrul Uniunii de-a lungul celor 10 ani de activitate a federației. După ce au fost premiați cei 10 studenți, cei 10 elevi și cei 5 voluntari, au fost alese cele cinci asociații „#DeZece”. Din aproximativ 100 de asociații studenţeşti, Asociația Liga Studenţească din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău s-a clasat în primele cinci, fapt ce reprezintă o încununare a activităţii pe care o desfăşoară studenţii băcăuani. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.