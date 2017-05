Educatie Premii și mențiuni ministeriale pentru elevii băcăuani, la un concurs de Latină de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Anual, în luna mai, la Constanța se desfășoară „Certamen Ovidianum Ponticum”, întrecerea ovidienilor la Pontul Euxin, un concurs dedicat poetului Ovidius și limbii latine. Ediția 2017 s-a desfăsurat la sfârșitul săptămânii trecute, 19-20 mai, iar Bacăul a fost reprezentat la acest eveniment de 7 eleve și doi profesori, care au reușit rezultate remarcabile. Dintre cele 7 eleve, 6 sunt de la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” și sunt pregătite de prof. Florentina Neculau. „Vrăncencele” au obținut următoarele rezultate : Crina Teodora Mihai, clasa a IX-a F, premiul I ; Teodora Leonte, clasa a XI-a G, mențiune M.E.N. ; Sorana Plotogea, clasa a IX-a G, mențiune M.E.N. ; Elena Câdă, clasa X-a F, mențiune M.E.N. ; Ștefania Melinte, clasa a X-a F, premiul special ; Cristina Dorodici, clasa a IX-a G, premiul special. A șaptea reprezentantă a Bacăului la acest concurs a fost Ioana Bitire, elevă în clasa a-IX-a D la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” care a obținut o mențiune M.E.N., Ioana fiind pregătită de prof. Adrian Ifrim. „Certamen Ovidianum Ponticum” este un concurs cu deschidere internațională pentru că, pe lângă întrecerea proprizisă a fost și o probă de baraj la care au participat elevii de clasa a X-a și a XI-a, în care, participanții au trebuit să traducă și să comenteze un text la prima vedere. Primii 6 elevi de la acestă probă vor constitui lotul României care va participa în aprilie 2018 la concursul internațional „Certamen Ovidianum Sulmonense” care se va desfășura la Sulmona, în Italia. Între cei 6 calificați sunt și două eleve de la „Vrănceanu”, Ștefania Melinte și Elena Câdă.

Ediția din acest an a „Certamen Ovidianum Ponticum” s-a bucurat pentru prima dată și de participarea a 6 elevi de la Liceul Clasic „Ovidius” din Sulmona, oaspeții din Italia participând la o probă separată, specială pentru „stranieri”. „În primul rând ar trebui să subliniez că a fost un concurs foarte bine organizat. Sunt foarte mulțumită de rezultatele elevelor mele care au în spate și alte performanțe remarcabile. Crina a luat locul I, iar Sorana locul III la Olimpiada Națională. Toate aceste fete sunt pasionate de limbile clasice și sunt convinsă că veți mai auzi de ele.”

Prof. Florentina Neculau. „Ioana a fost la prima ei competiție și este de apreciat evoluția ei și rezultatul obținut. Sincer, mă așteptam să facă o figură frumoasă pentru că știu că este foarte bine pregătită. Sunt foarte mulțumit de evoluția ei.”

