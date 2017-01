A XXXI-a ediție a expoziției naţionale cu participare internaţiona AEROMFILA, organizată în Bacău de Federaţia Filatelică Română (FFR) – Comisia de Aerofilatelie, Asociaţia Filatelică „Grigore Pascu”, din Bacău, şi Fundația Culturală BARTOC, din București, va fi dedicată, în acest an, împlinirii a 120 de ani de la naşterea paraşutistei şi aviatoarei Smaranda Braescu și a 85 de ani de la stabilirea, de către ea, la Sacramento (SUA), a recordului mondial absolut la paraşutism. Expoziția – ne-a informat filatelistul băcăuan Ioan Catană, vicepreședinte al FFR –, va fi organizată în perioada 19 – 24 iunie la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”. Se pot prezenta colecţii aerofilatelice şi astrofilatelice şi cu tematică de aviaţie, în trei clase de participare. Organizatorii au lansat deja apelul către colecționari, iar colecțiile participante ar trebui să ajungă în Bacău până la sfârșitul lunii aprilie. Comitetul de organizare, în baza hotărârii juriului, va acorda distincţii în rang de medalie de aur, de medalie de vermeil mare, de medalie de vermeil, de medalie de argint mare, de medalie de argint, de medalie de bronz argintat și de medalie de bronz. De asemenea, vor fi acordate cinci categorii de premii din partea Art Group INT, Fundației BARTOC, a preşedintelui Comisiei de Specialitate Timbre Fiscale a FFR și a Asociaţiei Filatelice „Grigore Pascu”. Smaranda Brăescu s-a născut pe 21 mai în actualul județ Galați și a fost prima femeie parașutist cu brevet, din România, campioană europeană la parașutism, în 1931, și campioană mondială, în 1932, cu recordul de 7.200 m, la Sacramento (SUA). 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.