Apărută la Editura Rovimed Publishers, Bacău 2017, „Saga sărmanilor", cartea bănăţeano-băcăuanului Stanomir Petrovici, este greu de încadrat într-un gen literar fără a încălca frontierele stabilite clar de teoreticieni şi critici literari. Beneficiind de o Prefaţă de mare întindere, în care autorul, Petre Isachi, încearcă şi reuşeşte să ne plaseze în intimitatea cărţii, dar şi în viaţa autorului-naratorului, analizând critic cele 60 de capitole ale cărţii, punându-şi întrebarea: Ce avem în faţă? O autobiografie, o confesiune, un jurnal, cartea poate fi una de memorii, poate fi un roman-document? Sunt toate la un loc, fără ca autorul să-şi fi propus un gen sau altul, grija lui fiind simplitatea scriiturii şi adevărul istoric, verificabil şi verificat. Stanomir Petrovici merge pe un drum desţelenit de Marin Preda, Camil Petrescu, Sadoveanu sau, de ce nu, Ion Creangă, ceea ce îl determină pe Petre Isachi să afirme: „Meritul incontestabil al acestei cărţi de un ecletism narativ seducător – ecletismul vieţii şi al unei Istorii imprevizibile şi tragice – este că păstrează «lanţul istoriei» şi face imposibilă (între)ruperea memoriei, dar mai ales că reiterează, implicit, interogaţia din «Apocalioasa lui Ioan». Ce vom face când «Timpul nu va mai fi?»" Născut în Sânnicolau Mare, oraş de graniţă, într-o familie săracă, care parcurge toate etapele istorice până „a deveni domn", vis împlinit după ce plăteşte vamă la fiecare încercare a vieţii, acolo unde se petrece cea mai mare parte a acţiunii, Stanomir Petrovici devine, prin vocea lui Miroslav-Gheorghe, un fin şi obiectiv observator, povestitor al vieţii „celor sărmani", sârbi, unguri, români, germani, ţigani, pe parcursul a peste 70 de ani, în două secole şi trei regimuri, antecomunist, comunist şi capitalist. Este o carte captivantă (nu lipsesc nici poveştile de dragoste trăite de un „romantic incurabil") scrisă de un autor grăbit, conştient că timpul nu are răbdare, uneori trecând prea repede peste normele stricte ale unui text destinat tiparului. Devenit băcăuan, membru al Baroului de avocaţi din 1995, specialist în penal şi „economic" (aflăm şi câteva din succesele avocatului din instanţele băcăuane), în „Saga sărmanilor" găsim emoţionante pagini de viaţă din anii 50-60, dar şi secvenţe dureroase de la Revoluţie, şi din anii post-revoluţie, parcurşi de autor, el însuşi fiind membru şi lider al PNŢCD din Sânnicolau, dar şi al PNL – Convenţia Democrată, martor şi actant al scenei politice, părăsită, din motive personale, în anul 2000. Cartea avocatului Stanomir Petrovici este o „sagă" subiectiv-obiectivă a istoriei fără retuşuri a numeroasei familii Petrovici, trăită cu intensitate de un om atent la tot ce este important şi semnificativ, scrisă cu talent, cu suflet şi respect pentru adevăr. Adevărul lui Stanomir Petrovici.

