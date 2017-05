Top Story Populaţia judeţului Bacău este tot mai bolnavă de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – cele mai frecvente afecţiuni sunt cele ale inimii – în judeţ sunt peste 76.000 de persoane cu hipertensiune arterială şi alte 42.800 cu cardiopatii ischemice – în ultimii ani, medicii cardiologi au observat că tot mai mulţi tineri suferă de aceste boli Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Bacău a publicat raportul cu privire la starea de sănătate a populaţiei judeţului pentru anul trecut şi potrivit acestuia numărului mare de bolnavi cronici (TBC, tumori, diabet zaharat, tulburări mintale) li se mai adaugă pe puţin 2000 de cazuri noi, înregistrate numai în primele nouă luni ale lui 2016 (perioadă supusă analizei). Au fost 358 de cazuri noi de TBC (596 de bolnavi rămaşi în evidenţă), s-au înregistrat 947 cazuri noi de tumori (7.726 de bolnavi în total aflaţi în evidenţe), 806 cazuri noi de diabet zaharat (24.353 de bolnavi în evidenţă) şi 51 de cazuri noi de tulburări mintale (4.563 de bolnavi în evidenţă). Dar şi alte boli fac ravagii printre băcăuani. După primele nouă luni ale lui 2016 erau înregistrate 4.296 de cazuri de epilepsie, 76.361 de hipertensiune arterială, 42.824 de cardiopatii ischemice, 11.456 de boli cerebro-vasculare, 11.354 de boli pulmonare cronice obstructive şi 7.930 boală ulceroasă. În primele 11 luni ale anului trecut, s-au înregistrat 7.333 de decese, cele mai multe din cauza afecţiunilor cardiace. „Mortalitatea generală cea mai mare se înregistrează în mediul rural faţă de mediul urban. Analizând principalele cauze de deces, se constată că ponderea cea mai mare o reprezintă afecţiunile aparatului cardiovascular, urmând apoi afecţiunile tumorale, ale aparatului digestiv, precum şi afecţiunile aparatului respirator”, se arată în raportul DSP. Numărul bolnavilor de inimă este în creştere Cei mai mulţi băcăuani suferă, aşadar, de afecţiuni ale inimii, şi avem bolnavi cât populaţia oraşelor Oneşti, Moineşti, Comăneşti şi Buhuşi la un loc, iar medicii specialişti vorbesc de cauze medicale, dar şi sociale. Patologia cardiovasculară este pe primul loc la morbiditate, dar şi mortalitate. Pe de o parte pentru că nu este bine controlată, în sensul că pacienţii nu-şi iau tratamentul la timp şi nu respectă regimul impus de medic, dar este şi cealaltă parte a situaţiei financiare a pacientului, care efectiv nu-şi permite să ia tot tratamentul, unele medicamente fiind prea scumpe pentru buzunarul lui. „Un al treilea aspect este cel al educaţiei. Oamenii se neglijează, vin târziu la medic, când patologia are răsunet şi pe alte organe, nu doar pe inimă, şi atunci şansele să se facă bine sunt mai mici. Nu ţin regimul şi vin la control fără să-şi ia tratamentul, iar eu nu pot să văd impactul medicamentului dacă nu ia pastilele”, ne-a explicat dr. Radu Grigoriu, medic primar cardiolog, Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău. Dar patologia cardiovasculară nu mai seamănă cu cea de acum 20 – 30 de ani, când marea majoritate a pacienţilor erau de vârsta a treia. Acum tot mai mulţi tineri ajung la medic cu afecţiuni grave ale inimii şi asta nu din cauza unor anomalii ale cordului, ci pentru că se epuizează. „Din păcate foarte mulţi tineri au început să vină la spital. Adică în trecut veneau doar cu nişte tulburări, practic mimau simptomele, acum vin cu infarct. La 20 şi ceva de ani vin cu infarct şi asta pentru că nu ştiu să gestioneze viaţa. Vor să facă în câţiva ani ce face unul într-o carieră întreagă. Dar capitalismul se face cu oameni sănătoşi. Ori ei neglijează regimul de viaţă, de odihnă, de excursii.” dr. Radu Grigoriu, medic primar cardiolog, Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.