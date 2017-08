Deşi a plouat, incendiul de la groapa de gunoi a Bacăului nu a fost stins, ci doar şi-a mai redus din intensitate. Precipitaţiile au ajutat mai mult la suprafaţă, unde nu se mai observă flăcări, ci doar fumegă. În continuare sunt focare de adâncime, care probabil vor fi greu de stins. Pompierii băcăuani au intervenit non-stop de la izbucnirea acestui incendiu, iar luni după-amiază acţionau pentru a treia zi consecutiv cu echipaje de la Detaşamentele Bacău, Oneşti şi Moineşti. „Avem şase maşini de stingere, două motopompe remorcabile şi două transportabile şi se acţionează cu peste 20 de pompieri. În această dimineaţă (n.r. – luni dimineaţa) s-a efectuat al patrulea schimb de efective”, a declarat cpt. Andrei Grecu, ofiţer de relaţii publice la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău. Suprafaţa afectată de incendiu a rămas cam aceeaşi, circa un hectar, iar intervenţia este în continuare la fel de dificilă din cauza cantităţilor mari de materiale combustibile, care întreţin aceste focare, a înălţimii depozitului, cu o pantă abruptă, de circa 85 de grade. Partea bună este că în zonă sunt surse de apă pentru alimentarea autospecialelor. Pentru a face mai uşor accesul maşinilor de pompieri către zona de focare, au fost trimise utilaje din judeţ care lucrează la tasarea drumurilor, care sunt greu de parcurs. Incendiul de la groapa de gunoi din zona de sud a municipiului Bacău a izbucnit sâmbătă după-amiază şi de atunci pompierii nu au întrerupt misiunea. 13 SHARES Share Tweet

