– la Sascut, lucrările s-au derulat foarte repede şi, cel mai probabil, punctul de lucru de aici ar putea deveni chiar Pichet în plan mai sunt alte două puncte la Parincea şi Plopana Conducerea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău vrea să înfiinţeze şi alte puncte de lucru în judeţ, pe lângă cele deja existente, pentru că doar aşa timpul de răspuns la un eveniment se va reduce, iar pagubele vor fi mult diminuate. „Ideea este de a nu mai ţine concentrate mai multe forţe într-un loc, ci să duc un punct de lucru mai aproape şi atunci nu ne mai înregistrăm cu atâtea pierderi. Una este să ajungi la 90 km şi alta este să fii la 30 de km. Prin punctul de lucru înfiinţat la Livezi s-a ajuns, de la acoperiş în flăcări, la un metru pătrat sau chiar mai puţin. Practic, asigurăm prima intervenţie, care s-a dovedit a fi eficientă. Am ajuns să înjumătăţim timpul de răspuns”, a declarat col. Ioan Mihalache, inspector şef la ISU Bacău. Următorul punct va fi înfiinţat la Sascut, unde acum pompierii sunt prezenţi doar cu un echipaj Smurd, dar când vor avea şi autospecială de intervenţie vor ajunge mult mai rapid şi în comunele Corbasca, Huruieşti, Orbeni, Parava, Pânceşti, Răcăciuni, Tătărăşti sau Valea Seacă. „Domnul primar de la Sascut a fost de acord şi chiar am rămas uimit în cât timp s-a putut ridica un garaj. Vom deschide în primă fază un punct de lucru şi cred că vom ajunge la un Pichet acolo. Mai am în intenţie înfiinţarea de puncte de lucru la Parincea şi Plopana”, a mai spus col. Mihalache. La Parincea proiectul este avansat şi pentru realizarea lui şi-au dat mâna şi primăriile din Horgeşti, Ungureni şi Pânceşti. „Vrem să facem un punct de lucru pentru pompieri. Avem făcută proiectarea, avem toate avizele şi aşteptăm un pic de sprijin şi de la Consiliul Judeţean. În momentul în care avem finanţare, garajul va fi gata în două – trei luni. Chiar am făcut o analiză la toate incendiile, de când sunt primar, şi am constatat că obiectivele au ars în proporţie de 90 la sută, pentru că nu se poate ajunge mai repede. Este pădurea, vin cu maşinile pline cu apă şi se ajunge în 40 de minute. Dacă vor fi aici, atunci situaţia va fi alta, iar la Ungureni vor ajunge în 10 minute. Spaţiu pentru personalul ISU avem. Renunţăm la jumătate din primărie şi amenajăm dormitor, spaţiu de birou şi tot ce trebuie”, a spus Sorin Roşu, primarul comunei Parincea. Şi edilul comunei Plopana priveşte investiţia ca o necesitate, dar, deocamdată, nu prea sunt fonduri. „Am avut o discuţie, am găsit şi locaţia, dar avem nevoie de bani. Investiţia este majoră şi o privim ca o investiţie necesară, având în vedere că echipajele ajung destul de greu acum. Noi zicem că anul acesta am avea în vedere achiziţia unor spaţii pentru tehnică, că pentru personal avem, şi cam atât pentru că acum derulăm o altă investiţie, în parteneriat, la un centru social”, a declarat Gheorghe Andrieş, primarul comunei Plopana. Pompierii de la ISU Bacău sunt acum prezenţi cu autospeciale în comunele Podu Turcului, Livezi şi Brusturoasa, iar la Sascut cu o ambulanţă Smurd. 0 SHARES Share Tweet

