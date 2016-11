In ultimele zile, agentii de la Politia Locala Bacau au desfasurat mai multe controale in municipiu, in cadrul unei actiuni de depistare a autovehiculelor cu masa mai mare de 3,5 tone, care sunt oprite sau stationate in oras, desi nu au voie.

Politistii spun ca au primit sesizari de la cetateni in acest sens, insa au fost si situatii in care s-au autosesizat.

„In aceasta saptamâna, pâna la momentul de fata, au fost aplicate un numar de 10 sanctiuni contraventionale, in cuantum de 4.000 lei, conducatorilor auto, care nu respectau prevederile HCL 362/2007, iar de la inceputul anului au fost aplicate 97 sanctiuni, in cuantum de 25.850 lei, cu 20 mai mai multe fata de perioada similara a anului trecut”, a declarat Florin Podoleanu, purtator de cuvânt la Politia Locala Bacau.

Agentii vor continua controalele, cu o atentie sporita pe strada I.L. Caragiale si in zona Vamii, unde soferii obisnuiesc sa parcheze aceste autovehicule.